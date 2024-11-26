ISW: Російські війська просуваються в Донецькій області, намагаючись оточити Велику Новосілку

Російські війська продовжують досягати тактичних успіхів на заході Донецької області, наближаючись до оточення Великої Новосілки та створюючи загрози українським лініям постачання, що ведуть до Дніпропетровської та Запорізької областей.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики повідомляють, що російські війська продовжують досягати значних тактичних успіхів на заході Донецької області, наближаючись до оточення Великої Новосілки та загрожуючи українським лініям зв’язку. Згідно з геолокаційними знімками, опублікованими 24 листопада, підрозділи 5-ї танкової бригади російського Східного військового округу просунулися до східних околиць Великої Новосілки.

Реклама:

Російські "вонкори" заявляють, що війська РФ також просуваються на північний схід і південний схід від цього населеного пункту, намагаючись змусити українські сили відступати.

Крім того, російські війська здійснюють атаки на південному напрямку. Геолокаційні дані вказують, що російські війська зайняли позиції вздовж вулиці Перемоги у Кураховому, а також наблизилися до Романівки, що на північний схід від Вугледара.

Крім того, Російські війська продовжують докладати зусилля з ліквідації невеликої "кишені" на сході від дороги О0510 Курахове-Велика Новосілка (на південний схід від Курахового і на північний схід від Вугледара).

РЕКЛАМА:

Геолокаційні дані вказують, що російські війська зайняли позиції вздовж вулиці Перемоги у Кураховому, а також наблизилися до Романівки, що на північний схід від Вугледара просунулися до вулиці Перемоги в центрі Курахового.

Кілька російських "воєнкорів" заявили 25 листопада, що російські війська захопили Романівку (на північний схід від Вугледара) та здобули нові позиції в полях поблизу цього населеного пункту. Хоча ISW наразі не має підтверджень того, що російські війська діють у межах Романівки, геолокаційні кадри, опубліковані 24 листопада, показують дві окремі механізовані атаки російських взводів на схід від Романівки біля Іллінки та Антонівки, що вказує на їхнє просування в напрямку населеного пункту.

Російські "воєнкори" зазначають, що російські сили у цьому районі зосереджені на тому, щоб змусити українські війська відступити на захід у напрямку Костянтинопольського (на північний захід від Вугледара).

Раніше, 24 листопада, ISW вже оцінювала, що російське військове командування має кілька потенційних варіантів дій на цій ділянці фронту, і російські успіхи 24 та 25 листопада відповідають двом із цих варіантів: спробам просунутися на захід від Курахового уздовж траси Н15 до лінії Андріївка-Костянтинополь та спробам обійти Велику Новосілку і створити загрозу українським угрупованням у східній частині Запорізької області.

Аналітики кажуть, що російські війська вже захопили позиції вздовж дороги Н15 на сході Курахового і, ймовірно, використовуватимуть нові позиції вздовж вулиці Перемоги (яка йде на південь перпендикулярно до дороги Н15) для подальшого просування на захід через Курахове і вздовж Н15 у напрямку Дачного та Андріївки (обидва на захід від Курахового).

Дослівно: "Нещодавнє просування російських військ до вулиці Перемоги в центрі Курахового свідчить про те, що вони знаходяться приблизно за 15 км на схід від Андріївки. Як російські "воєнкори", так і український військовий оглядач Костянтин Машовець визначили Андріївку як російську оперативну ціль на захід від Курахового, оскільки її захоплення надасть російським військам сильнішу позицію для охоплення ланцюга населених пунктів уздовж траси О0510 на північний захід і північний схід від Вугледара".

Деталі: Аналітики зазначають, що російські війська можуть продовжити просування на захід уздовж траси Н15 у напрямку Андріївки, одночасно атакуючи "кишеню" на північний схід від Вугледара уздовж лінії Успенівка-Ганнівка-Романівка, щоб змусити українські війська відступити на захід і уникнути оточення.

Дослівно: "Такий маневр може дозволити російським військам здобути тактичні позиції в цьому районі та вирівняти лінію фронту від Сонцівки (на північний захід від Курахового) до Костянтинопольського, розмістивши війська приблизно за 23 км на схід від кордону Донецької та Дніпропетровської областей".

Ключові висновки: