ISW: Российские войска продвигаются в Донецкой области, пытаясь окружить Великую Новоселку

Российские войска продолжают достигать тактических успехов на западе Донецкой области, приближаясь к окружению Великой Новоселки и создавая угрозы украинским линиям снабжения, ведущим в Днепропетровскую и Запорожскую области.

Источник: ISW

Детали: Аналитики сообщают, что российские войска продолжают достигать значительных тактических успехов на западе Донецкой области, приближаясь к окружению Великой Новоселки и угрожая украинским линиям связи. Согласно геолокационным снимкам, опубликованным 24 ноября, подразделения 5-й танковой бригады российского Восточного военного округа продвинулись к восточным окраинам Великой Новоселки.

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Российские "вонкоры" заявляют, что войска РФ также продвигаются на северо-восток и юго-восток от этого населенного пункта, пытаясь заставить украинские силы отступать.

Кроме того, российские войска осуществляют атаки на южном направлении. Геолокационные данные указывают, что российские войска заняли позиции вдоль улицы Победы в Курахово, а также приблизились к Романовке, что к северо-востоку от Угледара.

Кроме того, российские войска продолжают прилагать усилия по ликвидации небольшого "кармана" на востоке от дороги О0510 Курахово-Великая Новоселка (к юго-востоку от Курахово и к северо-востоку от Угледара).

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Геолокационные данные указывают, что российские войска заняли позиции вдоль улицы Победы в Курахово, а также приблизились к Романовке, что к северо-востоку от Угледара, продвинулись к улице Победы в центре Курахово.

Несколько российских "военкоров" заявили 25 ноября, что российские войска захватили Романовку (к северо-востоку от Угледара) и заняли новые позиции в полях вблизи этого населенного пункта. Хотя ISW пока не имеет подтверждений того, что российские войска действуют в пределах Романовки, геолокационные кадры, опубликованные 24 ноября, показывают две отдельные механизированные атаки российских взводов к востоку от Романовки возле Ильинки и Антоновки, что указывает на их продвижение в направлении населенного пункта.

Российские "военкоры" отмечают, что российские силы в этом районе сосредоточены на том, чтобы заставить украинские войска отступить на запад в направлении Константинопольского (к северо-западу от Угледара).

Ранее, 24 ноября, ISW уже оценивала, что российское военное командование имеет несколько потенциальных вариантов действий на этом участке фронта, и российские успехи 24 и 25 ноября соответствуют двум из этих вариантов: попыткам продвинуться на запад от Курахово вдоль трассы Н15 до линии Андреевка-Константинополь и попыткам обойти Великую Новоселку и создать угрозу украинским группировкам в восточной части Запорожской области.

Аналитики говорят, что российские войска уже захватили позиции вдоль дороги Н15 на востоке Курахово и, вероятно, будут использовать новые позиции вдоль улицы Победы (которая идет на юг перпендикулярно к дороге Н15) для дальнейшего продвижения на запад через Курахово и вдоль Н15 в направлении Дачного и Андреевки (оба к западу от Курахово).

Дословно: "Недавнее продвижение российских войск к улице Победы в центре Курахово свидетельствует о том, что они находятся примерно в 15 км к востоку от Андреевки. Как российские "военкоры", так и украинский военный обозреватель Константин Машовец определили Андреевку как российскую оперативную цель к западу от Курахово, поскольку ее захват предоставит российским войскам более сильную позицию для охвата цепи населенных пунктов вдоль трассы О0510 к северо-западу и северо-востоку от Угледара".

Детали: Аналитики отмечают, что российские войска могут продолжить продвижение на запад вдоль трассы Н15 в направлении Андреевки, одновременно атакуя "карман" к северо-востоку от Угледара вдоль линии Успеновка-Ганновка-Романовка, чтобы заставить украинские войска отступить на запад и избежать окружения.

Дословно: "Такой маневр может позволить российским войскам получить тактические позиции в этом районе и выровнять линию фронта от Сонцовки (к северо-западу от Курахово) до Константинопольского, разместив войска примерно в 23 км к востоку от границы Донецкой и Днепропетровской областей".

Ключевые выводы: