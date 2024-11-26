Радник Трампа вимагав гроші у кандидатів за посади в новій адміністрації – WP

Юридична команда Дональда Трампа підготувала доповідь, у якій йдеться про те, що Борис Епштейн, персональний радник і провідний юрист обраного президента США Дональда Трампа, намагався приховано отримувати вигоду як посередник у призначенні кандидатів на посади в наступній адміністрації.

Джерело: The Washington Post із посиланням на двох неназваних людей знайомих із матеріалами юридичної перевірки

Деталі: У звіті, підготовленому юридичною командою Трампа, описано, як Епштейн звертався до потенційних кандидатів, обіцяючи адвокатування перед президентом у разі регулярних виплат за консультації.

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"Головний радник обраного президента попросив потенційних кандидатів в адміністрацію виплачувати йому щомісячні гонорари за консультації в обмін на їх адвокатування перед Трампом", – йдеться у звіті.

За словами джерел видання, серед тих, кому надходили подібні пропозиції, був Скотт Бессент, кандидат на посаду міністра фінансів.

Дослівно: "Згідно з доповіддю, через день після першої зустрічі Бессента з Трампом у лютому, Епштейн запросив його на обід в готель у Палм-Біч, де Епштейн попросив щомісячну платню в розмірі щонайменше 30 тис. доларів на місяць".

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Деталі: Сам Епштейн звинувачення заперечує.

Видання зазначає, що Ініціатива юридичної перевірки належить самому Трампу. Він замовив її після того, як до нього дійшла інформація про вимоги Епштейна до потенційних кандидатів. При цьому в документі рекомендовано припинити роботу та близьку взаємодію Епштейна з Трампом, оскільки його дії можуть спричинити репутаційний скандал для Трампа і потенційне кримінальне переслідування для Епштейна.

Епштейн часто телефонує Трампу, аби повідомити позитивні новини. "Він – фея добрих новин", – сказав виданню один з радників Трампа.

Багато радників Трампа скептично ставилися до Епштейна, оскільки він давав рекомендації щодо посад, що виходить далеко за межі його юридичних обов'язків.

Довідково: Епштейн працював на Трампа після президентських виборів 2020 року.

Згодом він очолював юридичну команду президента в останні роки, коли Трампу висунули численні кримінальні звинувачення. Епштейн вимагав, щоб усі інші адвокати Трампа працювали через нього.

Після виборів у листопаді Епштейн відігравав важливу роль у команді президента Трампа, проводячи багато часу в резиденції Мар-а-Лаго та рекомендуючи кандидатів на ключові посади.