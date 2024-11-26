Советник Трампа вымогал деньги у кандидатов за должности в новой администрации – WP

Юридическая команда Дональда Трампа подготовила доклад, в котором говорится о том, что Борис Эпштейн, персональный советник и ведущий юрист избранного президента США Дональда Трампа, пытался скрыто получать выгоду как посредник в назначении кандидатов на должности в следующей администрации.

Источник: The Washington Post со ссылкой на двух неназванных людей знакомых с материалами юридической проверки

Детали: В отчете, подготовленном юридической командой Трампа, описано, как Эпштейн обращался к потенциальным кандидатам, обещая адвокатирование перед президентом в случае регулярных выплат за консультации.

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"Главный советник избранного президента попросил потенциальных кандидатов в администрацию выплачивать ему ежемесячные гонорары за консультации в обмен на их адвокатирование перед Трампом", – говорится в отчете.

По словам источников издания, среди тех, кому поступали подобные предложения, был Скотт Бессент, кандидат на должность министра финансов.

Дословно: "Согласно докладу, через день после первой встречи Бессента с Трампом в феврале, Эпштейн пригласил его на обед в отель в Палм-Бич, где Эпштейн попросил ежемесячную плату в размере не менее 30 тыс. долларов в месяц".

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Детали: Сам Эпштейн обвинения отрицает.

Издание отмечает, что Инициатива юридической проверки принадлежит самому Трампу. Он заказал ее после того, как до него дошла информация о требованиях Эпштейна к потенциальным кандидатам. При этом в документе рекомендовано прекратить работу и близкое взаимодействие Эпштейна с Трампом, поскольку его действия могут повлечь репутационный скандал для Трампа и потенциальное уголовное преследование для Эпштейна.

Эпштейн часто звонит Трампу, чтобы сообщить положительные новости. "Он – фея хороших новостей", – сказал изданию один из советников Трампа.

Многие советники Трампа скептически относились к Эпштейну, поскольку он давал рекомендации по должностям, что выходит далеко за пределы его юридических обязанностей.

Справочно: Эпштейн работал на Трампа после президентских выборов 2020 года.

Впоследствии он возглавлял юридическую команду президента в последние годы, когда Трампу выдвинули многочисленные уголовные обвинения. Эпштейн требовал, чтобы все остальные адвокаты Трампа работали через него.

После выборов в ноябре Эпштейн играл важную роль в команде президента Трампа, проводя много времени в резиденции Мар-а-Лаго и рекомендуя кандидатов на ключевые должности.