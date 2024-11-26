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Бербок про потенційний арешт Нетаньягу на території країни: "Ніхто не може бути вище закону"

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Вівторок, 26 листопада 2024, 09:29
Бербок про потенційний арешт Нетаньягу на території країни: Ніхто не може бути вище закону
Біньямін Нетаньяху, фото Getty images

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не виключає можливий арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу на німецькій території на підставі ордера на арешт, виданого Міжнародним кримінальним судом (МКС). 

Джерело: Бербок в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 в Італії, її цитує DW, "Європейська правда"

Деталі: Бербок наголосила, що федеральний уряд дотримується закону, "адже ніхто не може бути вище закону". 

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"Діє незалежність судової влади, яка в цьому разі дійшла висновку, що є достатньо доказів для того, щоб зробити цей крок зараз", – сказала вона. 

Під час зустрічі міністри G7 обговорюють наслідки рішення МКС щодо Нетаньягу і намагаються виробити спільну позицію щодо арешту прем'єра Ізраїлю у разі його виїзду за кордон.

Італія як організаторка зустрічі готує формулювання, яке підтримали б усі держави-члени G7.

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21 листопада МКС видав ордери на арешт Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галанта "за злочини проти людяності та воєнні злочини", скоєні за час кампанії у секторі Гази. 

Нетаньягу назвав це рішення антисемітським, а звинувачення суду – "абсурдними і неправдивими". Найближчі союзники Ізраїлю, в тому числі США, також засудили ордери на арешт. США заявили, що "принципово відкидають" рішення МКС.

Своєю чергою угорський прем'єр Віктор Орбан пообіцяв не виконувати ордери на арешт, а в Британії відмовились повідомляти, чи планують арештовувати Нетаньягу.

Читайте статтю "Європравди" про те,  чому ордер МКС на арешт прем’єра Нетаньягу б’є також по Україні.

ІзраїльНімеччинаарешт
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