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Бербок о возможном аресте Нетаньяху на территории страны: "Никто не может быть выше закона"

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоВторник, 26 ноября 2024, 09:29
Бербок о возможном аресте Нетаньяху на территории страны: Никто не может быть выше закона
Биньямин Нетаньяху, фото Getty images

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не исключает возможный арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на немецкой территории на основании ордера на арест, выданного Международным уголовным судом (МУС).

Источник: Бербок в кулуарах встречи министров иностранных дел стран G7 в Италии, ее цитирует DW, "Европейская правда"

Детали: Бербок подчеркнула, что федеральное правительство придерживается закона, "ведь никто не может быть выше закона".

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"Действует независимость судебной власти, которая в этом случае пришла к выводу, что есть достаточно доказательств для того, чтобы сделать этот шаг сейчас", – сказала она.

Во время встречи министры G7 обсуждают последствия решения МУС по Нетаньяху и пытаются выработать общую позицию по аресту премьера Израиля в случае его выезда за границу.

Италия как организатор встречи готовит формулировку, которую поддержали бы все государства-члены G7.

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21 ноября МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта "за преступления против человечности и военные преступления", совершенные во время кампании в секторе Газа.

Нетаньяху назвал это решение антисемитским, а обвинения суда – "абсурдными и ложными". Ближайшие союзники Израиля, в том числе США, также осудили ордера на арест. США заявили, что "принципиально отвергают" решение МУС.

В свою очередь венгерский премьер Виктор Орбан пообещал не выполнять ордера на арест, а в Британии отказались сообщать, планируют ли арестовывать Нетаньяху.

Читайте статью "Европравды" о том, почему ордер МУС на арест премьера Нетаньяху бьет также по Украине.

ИзраильГерманияарест
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