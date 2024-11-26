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Китай у відповідь на погрози Трампа заявив, що у торговельній війні переможців не буде

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 26 листопада 2024, 10:53
Китай у відповідь на погрози Трампа заявив, що у торговельній війні переможців не буде
Фото: Getty Images

Речник посольства Китаю у США Лю Пенгю у відповідь на погрози новообраного президента США Дональда Трампа обкласти митами китайські товари заявив, що ні США, ні Китай не виграють у торговельній війні.

Джерело: Лю Пенгю у заяві CNN, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Пенгю наголосив, що його країна підтримує зв'язок зі США щодо антинаркотичних операцій, і що "ідея про те, що Китай свідомо дозволяє потокам фентанілу потрапляти до США, повністю суперечить фактам і реальності".

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Пряма мова: "Щодо питання тарифів США для Китаю, то Китай вважає, що китайсько-американське економічне і торговельне співробітництво є взаємовигідним за своєю природою. Ніхто не виграє ні в торговельній, ні в тарифній війні".

Передісторія:

  • Трамп заявив у понеділок, що в перший день перебування на посаді він запровадить тарифи на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів з Канади, Мексики та Китаю.
  • Зокрема, він пояснив це тим, що ці держави не протистоять потраплянню наркотиків до США.
  • Трамп сказав, що "провів багато розмов" з Китаєм про потоки величезної кількості наркотиків, зокрема фентанілу, але "безрезультатно".
  • Кандидат Трампа на посаду міністра фінансів Скотт Бессент неодноразово заявляв, що тарифи є засобом ведення переговорів, тому не відомо, наскільки реальними є погрози Трампа. 

КитайСШАторгівляТрамп
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