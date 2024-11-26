Китай у відповідь на погрози Трампа заявив, що у торговельній війні переможців не буде
Вівторок, 26 листопада 2024, 10:53
Речник посольства Китаю у США Лю Пенгю у відповідь на погрози новообраного президента США Дональда Трампа обкласти митами китайські товари заявив, що ні США, ні Китай не виграють у торговельній війні.
Джерело: Лю Пенгю у заяві CNN, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: Пенгю наголосив, що його країна підтримує зв'язок зі США щодо антинаркотичних операцій, і що "ідея про те, що Китай свідомо дозволяє потокам фентанілу потрапляти до США, повністю суперечить фактам і реальності".
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Пряма мова: "Щодо питання тарифів США для Китаю, то Китай вважає, що китайсько-американське економічне і торговельне співробітництво є взаємовигідним за своєю природою. Ніхто не виграє ні в торговельній, ні в тарифній війні".
Передісторія:
- Трамп заявив у понеділок, що в перший день перебування на посаді він запровадить тарифи на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів з Канади, Мексики та Китаю.
- Зокрема, він пояснив це тим, що ці держави не протистоять потраплянню наркотиків до США.
- Трамп сказав, що "провів багато розмов" з Китаєм про потоки величезної кількості наркотиків, зокрема фентанілу, але "безрезультатно".
- Кандидат Трампа на посаду міністра фінансів Скотт Бессент неодноразово заявляв, що тарифи є засобом ведення переговорів, тому не відомо, наскільки реальними є погрози Трампа.