Китай у відповідь на погрози Трампа заявив, що у торговельній війні переможців не буде

Речник посольства Китаю у США Лю Пенгю у відповідь на погрози новообраного президента США Дональда Трампа обкласти митами китайські товари заявив, що ні США, ні Китай не виграють у торговельній війні.

Джерело: Лю Пенгю у заяві CNN, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Пенгю наголосив, що його країна підтримує зв'язок зі США щодо антинаркотичних операцій, і що "ідея про те, що Китай свідомо дозволяє потокам фентанілу потрапляти до США, повністю суперечить фактам і реальності".

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Пряма мова: "Щодо питання тарифів США для Китаю, то Китай вважає, що китайсько-американське економічне і торговельне співробітництво є взаємовигідним за своєю природою. Ніхто не виграє ні в торговельній, ні в тарифній війні".

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