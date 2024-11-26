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Китай в ответ на угрозы Трампа заявил, что в торговой войне победителей не будет

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловВторник, 26 ноября 2024, 10:53
Китай в ответ на угрозы Трампа заявил, что в торговой войне победителей не будет
Фото: Getty Images

Представитель посольства Китая в США Лю Пэнгю в ответ на угрозы новоизбранного президента США Дональда Трампа обложить пошлинами китайские товары заявил, что ни США, ни Китай не выиграют в торговой войне.

Источник: Лю Пенгю в заявлении CNN, сообщает "Европейская правда"

Детали: Пенгю отметил, что его страна поддерживает связь с США по антинаркотическим операциям, и "идея о том, что Китай сознательно позволяет потокам фентанила попадать в США, полностью противоречит фактам и реальности".

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Прямая речь: "Что касается вопроса тарифов США для Китая, то Китай считает, что китайско-американское экономическое и торговое сотрудничество является взаимовыгодным по своей природе. Никто не выиграет ни в торговой, ни в тарифной войне".

Предыстория:

  • Трамп заявил в понедельник, что в первый день пребывания в должности он введет тарифы на все товары, поступающие в Соединенные Штаты из Канады, Мексики и Китая.
  • В частности, он объяснил это тем, что эти государства не противостоят попаданию наркотиков в США.
  • Трамп сказал, что "провел много разговоров" с Китаем о потоках огромного количества наркотиков, в частности фентанила, но "безрезультатно".
  • Кандидат Трампа на должность министра финансов Скотт Бессент неоднократно заявлял, что тарифы являются средством ведения переговоров, поэтому не известно, насколько реальны угрозы Трампа.

КитайСШАторговляТрамп
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