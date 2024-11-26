Китай в ответ на угрозы Трампа заявил, что в торговой войне победителей не будет

Представитель посольства Китая в США Лю Пэнгю в ответ на угрозы новоизбранного президента США Дональда Трампа обложить пошлинами китайские товары заявил, что ни США, ни Китай не выиграют в торговой войне.

Источник: Лю Пенгю в заявлении CNN, сообщает "Европейская правда"

Детали: Пенгю отметил, что его страна поддерживает связь с США по антинаркотическим операциям, и "идея о том, что Китай сознательно позволяет потокам фентанила попадать в США, полностью противоречит фактам и реальности".

Реклама:

Прямая речь: "Что касается вопроса тарифов США для Китая, то Китай считает, что китайско-американское экономическое и торговое сотрудничество является взаимовыгодным по своей природе. Никто не выиграет ни в торговой, ни в тарифной войне".

Предыстория: