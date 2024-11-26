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МОУ розслідує постачання неякісних українських мін 120 мм

Валентина РоманенкоВівторок, 26 листопада 2024, 11:31
МОУ розслідує постачання неякісних українських мін 120 мм
ілюстративне фото Міноборони

Міністерство оборони заявило, що активно розслідує причини постачання неякісних 120-міліметрових мін на фронт.

Джерело: пресслужба МОУ, "Дзеркало тижня"

Дослівно МОУ: "Міністерство оборони 3 тиждень активно займається розслідуванням причин нештатного спрацювання 120-міліметрових мін.

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Відсутність коментарів у публічному просторі не означає, що Міноборони бездіє чи не реагує на інформацію, яка надходить від військових чи зʼявляється, зокрема, у ЗМІ.

Водночас Міноборони працює у закритому периметрі для забезпечення максимальної ефективності та безпеки. Адже через триваючу російську агресію, інформація про хід роботи є чутливою, тому залишається з обмеженим доступом".

Деталі: Зазначається, що наразі Міністерство оборони призупинило використання зазначених партій боєприпасів у Силах оборони, а також їхню видачу в бойові підрозділи — до завершення встановлення причин нештатного спрацювання.

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Партію поставлених боєприпасів вилучено для подальших досліджень. Натомість будуть поставлені міни імпортного виробництва.

Повідомляється, що попередні результати розслідування міжвідомчої комісії щодо постачання неякісних мінометних мін калібру 120-мм вказують на можливі причини дефектів, зокрема неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, що призвело до їхнього пошкодження.

МОУ зазначає, що за цим фактом Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження.

Дослівно МОУ: "За результатами роботи міжвідомчої комісії будуть прийняті відповідні кадрові рішення щодо відповідальних посадових осіб.

Міністерство оборони наголошує, що є замовником зазначеного виду озброєння для Сил оборони. Водночас виконавцем державного замовлення є Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості".

Також повідомляється, що міжвідомча комісія проведе інспекцію мінометних мін інших калібрів на предмет дотримання стандартів виробництва, якості компонентів та умов їхнього зберігання.

Що передувало: Останнім часом почала курсувати інформація про міни 120-мм калібру, які або не вилітають зі ствола, або не розриваються, або відхиляються від точки прицілювання на сотні метрів. Проблему підсвітили журналісти Юлія Кирієнко та Юрій Бутусов.

зброяМіноборони
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