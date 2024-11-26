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МОУ расследует поставки некачественных украинских мин 120 мм

Валентина РоманенкоВторник, 26 ноября 2024, 11:31
МОУ расследует поставки некачественных украинских мин 120 мм
иллюстративное фото Минобороны

Министерство обороны заявило, что активно расследует причины поставки некачественных 120-миллиметровых мин на фронт.

Источник: пресс-служба МОУ, "Зеркало недели"

Дословно МОУ: "Министерство обороны 3 неделю активно занимается расследованием причин нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин.

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Отсутствие комментариев в публичном пространстве не означает, что Минобороны бездействует или не реагирует на информацию, которая поступает от военных или появляется, в частности, в СМИ.

В то же время Минобороны работает в закрытом периметре для обеспечения максимальной эффективности и безопасности. Ведь из-за продолжающейся российской агрессии, информация о ходе работы является чувствительной, поэтому остается с ограниченным доступом".

Детали: Отмечается, что сейчас Министерство обороны приостановило использование указанных партий боеприпасов в Силах обороны, а также их выдачу в боевые подразделения - до завершения установления причин нештатного срабатывания.

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Партия поставленных боеприпасов изъята для дальнейших исследований. Взамен будут поставлены мины импортного производства.

Сообщается, что предварительные результаты расследования межведомственной комиссии по поставке некачественных минометных мин калибра 120-мм указывают на возможные причины дефектов, в частности некачественные пороховые заряды или нарушение условий хранения боеприпасов, что привело к их повреждению.

МОУ отмечает, что по данному факту Государственное бюро расследований начало уголовное производство.

Дословно МОУ: "По результатам работы межведомственной комиссии будут приняты соответствующие кадровые решения в отношении ответственных должностных лиц.

Министерство обороны отмечает, что является заказчиком указанного вида вооружения для Сил обороны. В то же время исполнителем государственного заказа является Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности".

Также сообщается, что межведомственная комиссия проведет инспекцию минометных мин других калибров на предмет соблюдения стандартов производства, качества компонентов и условий их хранения.

Что предшествовало: В последнее время начала курсировать информация о минах 120-мм калибра, которые либо не вылетают из ствола, либо не разрываются, либо отклоняются от точки прицеливания на сотни метров. Проблему подсветили журналисты Юлия Кириенко и Юрий Бутусов.

оружиеМинобороны
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