Європі варто йти на ризики і експериментувати, щоб її ОПК встигав за рештою світу – топгенерал НАТО

Європі потрібно діяти швидше і більше вкладатися в оборону, щоб мати шанс на лідерство у глобальному переозброєнні і бути готовою до сучасних ризиків, заявив французький адмірал П’єр Вандьє, який у вересні став командувачем об’єднаних сил НАТО з питань трансформації (SACT).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: У своєму першому інтерв’ю на посаді Вандьє наголосив, що "Європа не зможе виграти майбутні збройні битви із правилами, які сама для себе встановила".

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Однією з проблем він назвав надмірно прискіпливе слідування різним правилам та надмірний перфекціонізм у розробці нового озброєння і техніки.

Пряма мова Вандьє: "Зараз доводиться демонструвати ідеальність всього в озброєнні, яке виробник має поставити через 15 років… Якщо ми збираємося втримати темп у гонці озброєнь – треба змінювати правила".

У публікації Politico з коментарями адмірала навели кілька прикладів щодо різного озброєння. Наприклад, проєкт нових бронетранспортерів Griffon довелось переробляти, тому що елементи освітлення виявились розміщені надто високо і не відповідали дорожнім стандартам. А французьким фрегатам доводиться роками чекати певних оновлень, тоді як американці проводять ці процедури за кілька днів.

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Вандьє висловив думку, що Європі варто повчитися у військових США підходам до технологій та модернізації.

Також він додав, що через те, як розвивається ситуація в Азії, для США важливо, щоб у Європі також була потужна оборонна промисловість. Адмірал висловив впевненість, що європейський ОПК може бути "чимось набагато більшим, аніж підрядником" для американських компаній.

"Я налаштований оптимістично… Настав час прокидатись. Ми справді можемо робити щось дуже хороше. Це означає, що нам потрібно ефективно використовувати кошти, йти на більші ризики і робити більше експериментів", – сказав Вандьє.

Одним з ключових викликів майбутнього для союзників він назвав те, що військові операції потребуватимуть дедалі більшої синхронізації багатьох компонентів: сухопутного, морського, повітряного, дій у кіберпросторі, інформаційному полі та навіть у космосі.

Вандьє вважає, що найслабшими ланками зараз є космос, IT і логістика.

"У Європі проживає 10% населення світу, і на Європу припадає 50% різних соціальних виплат… Настають часи, коли ми маємо сказати собі, що якщо хочемо бути здатними оборонятися – потрібно дещо переглянути це", – заявив адмірал, говорячи про витрати на оборону.

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