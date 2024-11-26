Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Європі варто йти на ризики і експериментувати, щоб її ОПК встигав за рештою світу – топгенерал НАТО

Марія Ємець, Ірина БалачукВівторок, 26 листопада 2024, 12:01
Європі варто йти на ризики і експериментувати, щоб її ОПК встигав за рештою світу – топгенерал НАТО
Командувач об’єднаних сил НАТО з питань трансформації (SACT) П’єр Вандьє. Фото з сайту act.nato.int

Європі потрібно діяти швидше і більше вкладатися в оборону, щоб мати шанс на лідерство у глобальному переозброєнні і бути готовою до сучасних ризиків, заявив французький адмірал П’єр Вандьє, який у вересні став командувачем об’єднаних сил НАТО з питань трансформації (SACT).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: У своєму першому інтерв’ю на посаді Вандьє наголосив, що "Європа не зможе виграти майбутні збройні битви із правилами, які сама для себе встановила".

Реклама:

Однією з проблем він назвав надмірно прискіпливе слідування різним правилам та надмірний перфекціонізм у розробці нового озброєння і техніки.

Пряма мова Вандьє: "Зараз доводиться демонструвати ідеальність всього в озброєнні, яке виробник має поставити через 15 років… Якщо ми збираємося втримати темп у гонці озброєнь – треба змінювати правила". 

У публікації Politico з коментарями адмірала навели кілька прикладів щодо різного озброєння. Наприклад, проєкт нових бронетранспортерів Griffon довелось переробляти, тому що елементи освітлення виявились розміщені надто високо і не відповідали дорожнім стандартам. А французьким фрегатам доводиться роками чекати певних оновлень, тоді як американці проводять ці процедури за кілька днів.

РЕКЛАМА:

Вандьє висловив думку, що Європі варто повчитися у військових США підходам до технологій та модернізації.

Також він додав, що через те, як розвивається ситуація в Азії, для США важливо, щоб у Європі також була потужна оборонна промисловість. Адмірал висловив впевненість, що європейський ОПК може бути "чимось набагато більшим, аніж підрядником" для американських компаній. 

"Я налаштований оптимістично… Настав час прокидатись. Ми справді можемо робити щось дуже хороше. Це означає, що нам потрібно ефективно використовувати кошти, йти на більші ризики і робити більше експериментів", – сказав Вандьє.

Одним з ключових викликів майбутнього для союзників він назвав те, що військові операції потребуватимуть дедалі більшої синхронізації багатьох компонентів: сухопутного, морського, повітряного, дій у кіберпросторі, інформаційному полі та навіть у космосі. 

Вандьє вважає, що найслабшими ланками зараз є космос, IT і логістика.

"У Європі проживає 10% населення світу, і на Європу припадає 50% різних соціальних виплат… Настають часи, коли ми маємо сказати собі, що якщо хочемо бути здатними оборонятися – потрібно дещо переглянути це", – заявив адмірал, говорячи про витрати на оборону. 

Передісторія:

НАТОЄвропазброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: Ворог зосереджується на Покровському та Курахівському напрямках

Україна уклала з США меморандум про допомогу енергосистемі на $825 млн

Кабмін провів кадрові зміни: Шкрум призначив заступницею міністра розвитку громад

У Дніпрі арештували 19-річного водія BMW, який скоїв ДТП, де загинула дитина

Псевдоактивіст Стахів вийшов із СІЗО: прихильники внесли майже мільйонну заставу

Уряд перейменував Мінреінтеграції на Міністерство національної єдності 

Усі новини...
НАТО
Рютте та Ердоган поговорили про те, як припинити війну в Україні
Сухопутні війська РФ зараз більші, ніж 2 роки тому – топгенерал НАТО
Bloomberg: У Байдена планували закликати до запрошення України в НАТО, але передумали
Останні новини
02:03
БоксВоррен назвав стратегію, яка допоможе Ф'юрі здолати Усика
01:36
Каллас закликала ЄС виконати обіцянки щодо військової допомоги Україні
00:50
США та Німеччина виступають проти запрошення України до НАТО
23:57
Мандзин першим в історії України одягне синій біб найкращого молодого біатлоніста
23:55
оновлюєтьсяРосійські війська атакують ударними безпілотниками
23:50
Нагородження переможців Фестивалю-премії ГРА: розповідаємо про нові тенденції в українському театрі
23:43
Новини економіки 3 грудня: реформа митниці, дата виплати "тисячі Зеленського", бронювання в "Дії"
23:38
Австрія дає 10 млн євро фонду Світового банку з підтримки України
23:32
Чай, але наркотик. Що таке кратом та чому його обмежили в Україні
23:20
Генштаб: Ворог зосереджується на Покровському та Курахівському напрямках
Усі новини...
Реклама:
Реклама: