Европе стоит идти на риски и экспериментировать, чтобы ее ОПК успевал за остальным миром – топ-генерал НАТО

Европе нужно действовать быстрее и больше вкладываться в оборону, чтобы иметь шанс на лидерство в глобальном перевооружении и быть готовой к современным рискам, заявил французский адмирал Пьер Вандье, который в сентябре стал командующим объединенных сил НАТО по вопросам трансформации (SACT).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: В своем первом интервью в должности Вандье отметил, что "Европа не сможет выиграть будущие вооруженные битвы с правилами, которые сама для себя установила".

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Одной из проблем он назвал чрезмерно придирчивое следование различным правилам и чрезмерный перфекционизм в разработке нового вооружения и техники.

Прямая речь Вандье: "Сейчас приходится демонстрировать идеальность всего в вооружении, которое производитель должен поставить через 15 лет... Если мы собираемся удержать темп в гонке вооружений – надо менять правила".

В публикации Politico с комментариями адмирала привели несколько примеров относительно разного вооружения. Например, проект новых бронетранспортеров Griffon пришлось переделывать, потому что элементы освещения оказались размещены слишком высоко и не соответствовали дорожным стандартам. А французским фрегатам приходится годами ждать определенных обновлений, тогда как американцы проводят эти процедуры за несколько дней.

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Вандье выразил мнение, что Европе стоит поучиться у военных США подходам к технологиям и модернизации.

Также он добавил, что из-за того, как развивается ситуация в Азии, для США важно, чтобы в Европе также была мощная оборонная промышленность. Адмирал выразил уверенность, что европейский ОПК может быть "чем-то гораздо больше, чем подрядчиком" для американских компаний.

"Я настроен оптимистично... Пришло время просыпаться. Мы действительно можем делать что-то очень хорошее. Это означает, что нам нужно эффективно использовать средства, идти на большие риски и делать больше экспериментов", – сказал Вандье.

Одним из ключевых вызовов будущего для союзников он назвал то, что военные операции потребуют все большей синхронизации многих компонентов: сухопутного, морского, воздушного, действий в киберпространстве, информационном поле и даже в космосе.

Вандье считает, что самыми слабыми звеньями сейчас являются космос, IT и логистика.

"В Европе проживает 10% населения мира, и на Европу приходится 50% различных социальных выплат... Наступают времена, когда мы должны сказать себе, что, если хотим быть способными обороняться – нужно немного пересмотреть это", – заявил адмирал, говоря о расходах на оборону.

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