Европе стоит идти на риски и экспериментировать, чтобы ее ОПК успевал за остальным миром – топ-генерал НАТО
Европе нужно действовать быстрее и больше вкладываться в оборону, чтобы иметь шанс на лидерство в глобальном перевооружении и быть готовой к современным рискам, заявил французский адмирал Пьер Вандье, который в сентябре стал командующим объединенных сил НАТО по вопросам трансформации (SACT).
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico
Детали: В своем первом интервью в должности Вандье отметил, что "Европа не сможет выиграть будущие вооруженные битвы с правилами, которые сама для себя установила".
Одной из проблем он назвал чрезмерно придирчивое следование различным правилам и чрезмерный перфекционизм в разработке нового вооружения и техники.
Прямая речь Вандье: "Сейчас приходится демонстрировать идеальность всего в вооружении, которое производитель должен поставить через 15 лет... Если мы собираемся удержать темп в гонке вооружений – надо менять правила".
В публикации Politico с комментариями адмирала привели несколько примеров относительно разного вооружения. Например, проект новых бронетранспортеров Griffon пришлось переделывать, потому что элементы освещения оказались размещены слишком высоко и не соответствовали дорожным стандартам. А французским фрегатам приходится годами ждать определенных обновлений, тогда как американцы проводят эти процедуры за несколько дней.
Вандье выразил мнение, что Европе стоит поучиться у военных США подходам к технологиям и модернизации.
Также он добавил, что из-за того, как развивается ситуация в Азии, для США важно, чтобы в Европе также была мощная оборонная промышленность. Адмирал выразил уверенность, что европейский ОПК может быть "чем-то гораздо больше, чем подрядчиком" для американских компаний.
"Я настроен оптимистично... Пришло время просыпаться. Мы действительно можем делать что-то очень хорошее. Это означает, что нам нужно эффективно использовать средства, идти на большие риски и делать больше экспериментов", – сказал Вандье.
Одним из ключевых вызовов будущего для союзников он назвал то, что военные операции потребуют все большей синхронизации многих компонентов: сухопутного, морского, воздушного, действий в киберпространстве, информационном поле и даже в космосе.
Вандье считает, что самыми слабыми звеньями сейчас являются космос, IT и логистика.
"В Европе проживает 10% населения мира, и на Европу приходится 50% различных социальных выплат... Наступают времена, когда мы должны сказать себе, что, если хотим быть способными обороняться – нужно немного пересмотреть это", – заявил адмирал, говоря о расходах на оборону.
Предыстория:
- Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал страны Альянса увеличивать расходы на оборону до 3% от ВВП.
- Недавно стало известно, что несколько стран ЕС согласовали сотрудничество для разработки ПВО, дронов-камикадзе и РЭБ.