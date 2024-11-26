У найближчі дні в Україні місцями очікується мокрий сніг

27 листопада вночі у західних, вдень у північних областях місцями очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "27 листопада температура вночі 3-8° морозу, на заході та південному сході країни близько 0°, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у західних областях, на Одещині та в Криму 2-7° тепла. У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с".

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Деталі: У Києві в середу вночі без опадів, -5°-7°, вдень місцями невеликий мокрий сніг, -1°+1°, вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Погода 27 листопада скриншот з meteo.gov.ua

28 листопада в Україні без опадів, лише на крайньому заході країни вдень дощ, в Карпатах з мокрим снігом; температура вночі від 1° тепла до 5° морозу, вдень 0-6° тепла. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві у четвер без опадів, вночі -1°-3°, вдень до +2°, вітер південний, 3-8 м/с.

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Погода 28 листопада скриншот з meteo.gov.ua

29 листопада на Правобережжі та Чернігівщині дощ і мокрий сніг, на решті території без опадів; температура у західних областях протягом доби 0-5° тепла, на решті території вночі від 1° тепла до 5° морозу, вдень 0-5° тепла, у південній частині 4-9°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

28-29 листопада в більшості областей вночі та вранці місцями туман, паморозь.

У Києві у п’ятницю вночі без опадів, -1°-3°, вдень дощ та мокрий сніг, до +2°, вітер південно-східний, 5-10 м/с.