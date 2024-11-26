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В ближайшие дни в Украине местами ожидается мокрый снег

Ирина БалачукВторник, 26 ноября 2024, 13:15
В ближайшие дни в Украине местами ожидается мокрый снег
Фото с pixabay.com

27 ноября ночью в западных, днем в северных областях местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "27 ноября температура ночью 3-8° мороза, на западе и юго-востоке страны около 0°, днем от 2° мороза до 3° тепла, в западных областях, в Одесской области и в Крыму 2-7° тепла. В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с".

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Детали: В Киеве в среду ночью без осадков, -5°-7°, днем местами небольшой мокрый снег, -1°+1°, ветер северо-западный, 3-8 м/с.

 
Погода 27 ноября 
скриншот с meteo.gov.ua

28 ноября в Украине без осадков, лишь на крайнем западе страны днем дождь, в Карпатах с мокрым снегом; температура ночью от 1° тепла до 5° мороза, днем 0-6° тепла. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве в четверг без осадков, ночью -1°-3°, днем до +2°, ветер южный, 3-8 м/с.

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Погода 28 ноября 
скриншот с meteo.gov.ua

29 ноября на Правобережье и Черниговщине дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков; температура в западных областях в течение суток 0-5° тепла, на остальной территории ночью от 1° тепла до 5° мороза, днем 0-5° тепла, в южной части 4-9°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

28-29 ноября в большинстве областей ночью и утром местами туман, изморозь.

В Киеве в пятницу ночью без осадков, -1°-3°, днем дождь и мокрый снег, до +2°, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. 

 
Погода 29 ноября 
скриншот с meteo.gov.ua

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