В ближайшие дни в Украине местами ожидается мокрый снег

27 ноября ночью в западных, днем в северных областях местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "27 ноября температура ночью 3-8° мороза, на западе и юго-востоке страны около 0°, днем от 2° мороза до 3° тепла, в западных областях, в Одесской области и в Крыму 2-7° тепла. В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с".

Реклама:

Детали: В Киеве в среду ночью без осадков, -5°-7°, днем местами небольшой мокрый снег, -1°+1°, ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Погода 27 ноября скриншот с meteo.gov.ua

28 ноября в Украине без осадков, лишь на крайнем западе страны днем дождь, в Карпатах с мокрым снегом; температура ночью от 1° тепла до 5° мороза, днем 0-6° тепла. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве в четверг без осадков, ночью -1°-3°, днем до +2°, ветер южный, 3-8 м/с.

РЕКЛАМА:

Погода 28 ноября скриншот с meteo.gov.ua

29 ноября на Правобережье и Черниговщине дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков; температура в западных областях в течение суток 0-5° тепла, на остальной территории ночью от 1° тепла до 5° мороза, днем 0-5° тепла, в южной части 4-9°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

28-29 ноября в большинстве областей ночью и утром местами туман, изморозь.

В Киеве в пятницу ночью без осадков, -1°-3°, днем дождь и мокрый снег, до +2°, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.