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"Схеми": Армія РФ використовує бомбардувальники Ту-160, які Україна передала їй в 1999 році

Тетяна ОлійникВівторок, 26 листопада 2024, 19:52
Схеми: Армія РФ використовує бомбардувальники Ту-160, які Україна передала їй в 1999 році
фото - радіо свобода

Росія використовує стратегічні бомбардувальники Ту-160, які Україна передала їй в 1999 році в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ.

Джерело: розслідування "Схем"

Деталі: Журналісти співставили серійні номери літаків в угоді тих часів, яку розшукали в архіві, дані з міжнародних авіареєстрів і номери бомбардувальників, які використовує РФ, що зафіксувало Головне управління розвідки.

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Загалом "Схеми" ідентифікували десять українських стратегічних літаків, переданих Україною до Росії.

Йдеться про Ту-160, яким в Росії надали інші назви: "Микола Кузнецов" (раніше це був український літак з бортовим номером "10"), "Василь Сенько" ("11"), "Олександр Новиков" ("12"), "Володимир Судець" ("15"), "Олексій Плохов" ("16"), "Андрій Туполев" ("18"), "Ігор Сікорський" ("22").

Щонайменше 6 літаків перебувають у бойовому складі армії РФ.

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"Схеми" також знайшли в архіві угоду між Кабінетом міністрів України на чолі з Валерієм Пустовойтенком та урядом РФ за керівництва Володимира Путіна, підписану в Ялті 1999 року. Згідно з нею, Київ передав Москві вісім важких бомбардувальників Ту-160 і три Ту-95МС, а також 575 крилатих ракет Х-55. За це Росія компенсувала Україні борг за російський газ – на суму 275 мільйонів доларів. Це – визначена вартість переданого обладнання.

За даними журналістів, передача літаків та ракет відбулась без погодження Верховної Ради.

Також у розслідуванні вказано, що вартість озброєння була заниженою у десять разів. Це сказано у висновках Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в Збройних Силах України та підриву обороноздатності держави у період з 2004 по 2017 роки.

Тодішній президент України Леонід Кучма в коментарі "Схемам" зазначив, що навіть якби стратегічні бомбардувальники залишились на озброєнні України, це не значно би допомогло в захисті від РФ.

Пряма мова Кучми: "Росія має засоби ППО, здатні протистояти ракетам класу Х-55, у той час як величезні за розміром та відносно низькошвидкісні бомбардувальники ще у перші дні війни стали б легкою здобиччю російських засобів ураження як у повітрі, так і на аеродромах.

Стратегічна зброя навряд чи могла допомогти вирішенню стратегічних завдань України, і вона точно не вписувалася в український масштаб. В нас не було полігонів для випробувань ракет. Ми не мали навіть достатньої для експлуатації цих засобів територіальної протяжності – адже стратегічне озброєння потребує стратегічного простору".

Росіявійна
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