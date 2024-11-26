"Схемы": Армия РФ использует бомбардировщики Ту-160, которые Украина передала ей в 1999 году

Россия использует стратегические бомбардировщики Ту-160, которые Украина передала ей в 1999 году в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ.

Источник: расследование "Схем"

Детали: Журналисты сопоставили серийные номера итаков в соглашении тех времен, которое разыскали в архиве, данные из международных авиареестров и номера бомбардировщиков, которые использует РФ, что зафиксировало Главное управление разведки.

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В общем "Схемы" идентифицировали десять украинских стратегических самолетов, переданных Украиной в Россию.

Речь идет о Ту-160, которым в России предоставили другие названия: "Николай Кузнецов" (ранее это был украинский самолет с бортовым номером "10"), "Василий Сенько" ("11"), "Александр Новиков" ("12"), "Владимир Судец" ("15"), "Алексей Плохов" ("16"), "Андрей Туполев" ("18"), "Игорь Сикорский" ("22").

По меньшей мере 6 самолетов находятся в боевом составе армии РФ.

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"Схемы" также нашли в архиве соглашение между Кабинетом министров Украины во главе с Валерием Пустовойтенко и правительством РФ под руководством Владимира Путина, подписанное в Ялте в 1999 году. Согласно ему, Киев передал Москве восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55. За это Россия компенсировала Украине долг за российский газ - на сумму 275 миллионов долларов. Это - определенная стоимость переданного оборудования.

По данным журналистов, передача самолетов и ракет состоялась без согласования Верховной Рады.

Также в расследовании указано, что стоимость вооружения была заниженной в десять раз. Это сказано в выводах Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений о фактах хищения в Вооруженных Силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы.

Тогдашний президент Украины Леонид Кучма в комментарии "Схемам" отметил, что даже если бы стратегические бомбардировщики остались на вооружении Украины, это не значительно бы помогло в защите от РФ.

Прямая речь Кучмы: "Россия имеет средства ПВО, способные противостоять ракетам класса Х-55, в то время как огромные по размеру и относительно низкоскоростные бомбардировщики еще в первые дни войны стали бы легкой добычей российских средств поражения как в воздухе, так и на аэродромах.

Стратегическое оружие вряд ли могло помочь решению стратегических задач Украины, и оно точно не вписывалось в украинский масштаб. У нас не было полигонов для испытаний ракет. Мы не имели даже достаточной для эксплуатации этих средств территориальной протяженности - ведь стратегическое вооружение требует стратегического пространства".