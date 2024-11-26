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Сікорський запевняє, що порозумівся з Сибігою щодо ексгумації жертв Волині

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 26 листопада 2024, 20:39
Сікорський запевняє, що порозумівся з Сибігою щодо ексгумації жертв Волині
фото: Jaap Arriens/NurPhoto

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський провів розмову з українським візаві Андрієм Сибігою і після цього заявив, що Київ запевнив у відсутності перешкод для проведення ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії в Україні.

Джерело: Сікорський на пресконференції у Варшаві, пише "Європейська правда" з посиланням на PAP

Деталі: За словами глави польського МЗС, із українським колегою він обговорив майбутнє України в ЄС, і за підсумками зустрічі буде ухвалена декларація щодо ексгумації на Волині.

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"Україна підтверджує, що не існує жодних перешкод для польських державних установ та приватних осіб у співпраці з відповідними українськими установами для проведення пошукових та ексгумаційних робіт на території України відповідно до українського законодавства, і заявляє про свою готовність позитивно розглядати заявки у цих питаннях", – підкреслив Сікорський.

Своєю чергою Сибіга заявив, що і Київ, і Варшава зацікавлені в усуненні непорозумінь в історичних питаннях.

"Кожна родина має право гідно вшановувати пам'ять про своїх предків і в рамках спільної українсько-польської робочої групи під егідою міністерств культури обох країн ми працюємо над практичними механізмами проведення пошуково-ексгумаційних робіт", – запевнив очільник українського МЗС.

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Тема подій на Волині 1943-1945 років, яку в українській історіографії називають Волинською трагедією, а в польській – Волинською різаниною, залишається каменем спотикання у двосторонніх відносинах.

У Варшаві говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.

Раніше Український інститут національної пам’яті заявив, що планує включити роботи з пошуку та ексгумації останків поляків у Рівненській області у 2025 році, реагуючи на відповідні запити з боку громадян Польщі.

Про український погляд на ситуацію читайте у статті Тиск замість порозуміння: чому Польща не зацікавлена у компромісі з Україною щодо історії.

ПольщаВолиньМЗСУкраїна
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