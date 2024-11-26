Над кількома областями кружляють російські дрони-камікадзе
Росія знову запустила по Україні декілька груп ударних дронів, які зараз "рухаються хаотично" на Сумщині.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у соцмережах
Деталі: О 19:40 повідомлялося, що ворожі БпЛА були у центральній частині Сумщини, курс південно-західний та західний.
О 19:59 стало відомо, що безпілотники на Сумщині рухаються західним курсом у напрямку Чернігівщини та південно-західним курсом у напрямку Полтавщини.
Останнє повідомлення було о 20:57. У ньому ПС казали, що декілька груп ворожих БпЛА все ще перебувають на Сумщині і рухаються хаотично.
О 21:29 Повітряні сили повідомили, що російські БпЛА летять на заході Сумщини західним курсом. Також дрони помічені на межі Сумської та Харківської областей, курс південно-східний, тобто на Харків.
Тим часом на у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях оголошено повітряну тривогу.
Станом на 22:22 відомо, що БпЛА на Чернігівщині рухаються західним курсом; на Сумщині, курс також західний; у південно-східній частині Харківщини, курс південно-східний.
О 22:47 повідомили, що нові групи ворожих БпЛА на заході Херсонщини рухаються узбережжям Чорного моря у напрямку Одеси.
Станом на 00:20:
- Сумська область рухаються із сходу на захід та південний захід, на півночі також західним курсом;
- Чернігівська область БпЛА на південному сході, курс західний;
- В районі Пирятину курсом на Миргород;
- На півночі Черкащини курс південний;
- БпЛА північніше Миколаєва курс північний та північно-західний, на сході Миколаївщини курс західний;
- БпЛА район Первомайська та західніше тримають курс на Вінниччину;
- БпЛА на півдні Кіровоградщини курсом на північ.