Над кількома областями кружляють російські дрони-камікадзе

Росія знову запустила по Україні декілька груп ударних дронів, які зараз "рухаються хаотично" на Сумщині.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у соцмережах

Деталі: О 19:40 повідомлялося, що ворожі БпЛА були у центральній частині Сумщини, курс південно-західний та західний.

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О 19:59 стало відомо, що безпілотники на Сумщині рухаються західним курсом у напрямку Чернігівщини та південно-західним курсом у напрямку Полтавщини.

Останнє повідомлення було о 20:57. У ньому ПС казали, що декілька груп ворожих БпЛА все ще перебувають на Сумщині і рухаються хаотично.

О 21:29 Повітряні сили повідомили, що російські БпЛА летять на заході Сумщини західним курсом. Також дрони помічені на межі Сумської та Харківської областей, курс південно-східний, тобто на Харків.

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Тим часом на у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях оголошено повітряну тривогу.

Станом на 22:22 відомо, що БпЛА на Чернігівщині рухаються західним курсом; на Сумщині, курс також західний; у південно-східній частині Харківщини, курс південно-східний.

О 22:47 повідомили, що нові групи ворожих БпЛА на заході Херсонщини рухаються узбережжям Чорного моря у напрямку Одеси.

Карта: alerts.in.ua

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