Україну атакують російські дрони-камікадзе, у столиці та низці областей – повітряна тривога
Росія знову запустила по Україні ударні дрони. Повітряна тривога оголошена в кількох регіонах країни.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у соцмережах
Деталі: О 19:40 повідомлялося, що ворожі БпЛА були у центральній частині Сумщини, курс південно-західний та західний.
О 19:59 стало відомо, що безпілотники на Сумщині рухаються західним курсом у напрямку Чернігівщини та південно-західним курсом у напрямку Полтавщини.
Останнє повідомлення було о 20:57. У ньому ПС казали, що декілька груп ворожих БпЛА все ще перебувають на Сумщині і рухаються хаотично.
О 21:29 Повітряні сили повідомили, що російські БпЛА летять на заході Сумщини західним курсом. Також дрони помічені на межі Сумської та Харківської областей, курс південно-східний, тобто на Харків.
Тим часом на у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях оголошено повітряну тривогу.
Станом на 22:22 відомо, що БпЛА на Чернігівщині рухаються західним курсом; на Сумщині, курс також західний; у південно-східній частині Харківщини, курс південно-східний.
О 22:47 повідомили, що нові групи ворожих БпЛА на заході Херсонщини рухаються узбережжям Чорного моря у напрямку Одеси.
Станом на 00:20:
- Сумська область рухаються із сходу на захід та південний захід, на півночі також західним курсом;
- Чернігівська область БпЛА на південному сході, курс західний;
- В районі Пирятину курсом на Миргород;
- На півночі Черкащини курс південний;
- БпЛА північніше Миколаєва курс північний та північно-західний, на сході Миколаївщини курс західний;
- БпЛА район Первомайська та західніше тримають курс на Вінниччину;
- БпЛА на півдні Кіровоградщини курсом на північ.
О 01:40 Повітряні сили повідомили про ворожий ударний БпЛА, який наближається до Києва з півдня.
Станом на 01:46:
- БпЛА на півдні Київщини курсом на Житомирщину;
- Центральна частина Сумської області курсом на захід;
- На межі Полтавської, Черкаської та Київської областей курсом на Київ;
- На межі Черкаської та Київської областей курс північно-західний;
- БпЛА з Кіровоградщини на Черкащину курс північний;
- БпЛА в районі Шаргорода (Вінниччина) курс північно-західний (Хмельниччина);
- БпЛА на Вінниччині між Хмільником та Калинівкою курсом на Житомирщину (Бердичів).
Станом на 02:51:
- БпЛА з Полтавщини у напрямку Дніпра;
- БпЛА на межі Кіровоградської та Черкаської областей курс західний;
- БпЛА з Вінницької області у напрямку Житомира;
- БпЛА з Житомирщини у напрямку Василькова (Києва);
- БпЛА район Українка (Київщина) напрямок на Переяслав.
О 04:16 військові повідомили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА на Полтавщині та Черкащині.
О 06:17 Повітряні сили попредили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА для північно-східних областей.