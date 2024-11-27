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Україну атакують російські дрони-камікадзе, у столиці та низці областей – повітряна тривога

Євген Кізілов, Іван Д'яконовСереда, 27 листопада 2024, 00:27
Україну атакують російські дрони-камікадзе, у столиці та низці областей – повітряна тривога
фото: Getty Images

Росія знову запустила по Україні ударні дрони. Повітряна тривога оголошена в кількох регіонах країни.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у соцмережах

Деталі: О 19:40 повідомлялося, що ворожі БпЛА були у центральній частині Сумщини, курс південно-західний та західний.

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О 19:59 стало відомо, що безпілотники на Сумщині рухаються західним курсом у напрямку Чернігівщини та південно-західним курсом у напрямку Полтавщини.

Останнє повідомлення було о 20:57. У ньому ПС казали, що декілька груп ворожих БпЛА все ще перебувають на Сумщині і рухаються хаотично.

О 21:29 Повітряні сили повідомили, що російські БпЛА летять на заході Сумщини західним курсом. Також дрони помічені на межі Сумської та Харківської областей, курс південно-східний, тобто на Харків.

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Тим часом на у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях оголошено повітряну тривогу.

 
Карта: alerts.in.ua

Станом на 22:22 відомо, що БпЛА на Чернігівщині рухаються західним курсом; на Сумщині, курс також західний; у південно-східній частині Харківщини, курс південно-східний.

О 22:47 повідомили, що нові групи ворожих БпЛА на заході Херсонщини рухаються узбережжям Чорного моря у напрямку Одеси.

 
Карта: alerts.in.ua

Станом на 00:20:

  • Сумська область рухаються із сходу на захід та південний захід, на півночі також західним курсом;
  • Чернігівська область БпЛА на південному сході, курс західний;
  • В районі Пирятину курсом на Миргород;
  • На півночі Черкащини курс південний;
  • БпЛА північніше Миколаєва курс північний та північно-західний, на сході Миколаївщини курс західний;
  • БпЛА район Первомайська та західніше тримають курс на Вінниччину;
  • БпЛА на півдні Кіровоградщини курсом на північ.

О 01:40 Повітряні сили повідомили про ворожий ударний БпЛА, який наближається до Києва з півдня.

Станом на 01:46:

  • БпЛА на півдні Київщини курсом на Житомирщину;
  • Центральна частина Сумської області курсом на захід;
  • На межі Полтавської, Черкаської та Київської областей курсом на Київ;
  • На межі Черкаської та Київської областей курс північно-західний;
  • БпЛА з Кіровоградщини на Черкащину курс північний;
  • БпЛА в районі Шаргорода (Вінниччина) курс північно-західний (Хмельниччина);
  • БпЛА на Вінниччині між Хмільником та Калинівкою курсом на Житомирщину (Бердичів).
карта: alerts.in.ua
карта: alerts.in.ua

Станом на 02:51:

  • БпЛА з Полтавщини у напрямку Дніпра;
  • БпЛА на межі Кіровоградської та Черкаської областей курс західний;
  • БпЛА з Вінницької області у напрямку Житомира;
  • БпЛА з Житомирщини у напрямку Василькова (Києва);
  • БпЛА район Українка (Київщина) напрямок на Переяслав.

О 04:16 військові повідомили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА на Полтавщині та Черкащині.

О 06:17 Повітряні сили попредили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА для північно-східних областей.

безпілотникиповітряна тривогавійна
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