Украину атакуют российские дроны-камикадзе, в столице и ряде областей – воздушная тревога

Россия снова запустила по Украине ударные дроны. Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах страны.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Детали: В 19:40 сообщалось, что вражеские БпЛА были в центральной части Сумщины, курс юго-западный и западный.

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В 19:59 стало известно, что беспилотники на Сумщине движутся западным курсом в направлении Черниговщины и юго-западным курсом в направлении Полтавщины.

Последнее сообщение было в 20:57. В нем ПС говорили, что несколько групп вражеских БпЛА все еще находятся на Сумщине и движутся хаотично.

В 21:29 Воздушные силы сообщили, что российские БпЛА летят на западе Сумщины западным курсом. Также дроны замечены на границе Сумской и Харьковской областей, курс юго-восточный, то есть на Харьков.

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Тем временем в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 22:22 известно, что БпЛА на Черниговщине движутся западным курсом; на Сумщине, курс также западный; в юго-восточной части Харьковщины, курс юго-восточный.

В 22:47 сообщили, что новые группы вражеских БпЛА на западе Херсонщины движутся по побережью Черного моря в направлении Одессы.

Карта: alerts.in.ua

По состоянию на 00:20:

Сумская область движутся с востока на запад и юго-запад, на севере также западным курсом;

Черниговская область БпЛА на юго-востоке, курс западный;

В районе Пирятина курсом на Миргород;

На севере Черкасской области курс южный;

БпЛА севернее Николаева курс северный и северо-западный, на востоке Николаевщины курс западный;

БпЛА район Первомайска и западнее держат курс на Виннитчину;

БпЛА на юге Кировоградщины курсом на север.

В 01:40 Воздушные силы сообщили о вражеском ударном БПЛА, который приближается к Киеву с юга.

По состоянию на 01:46:

БпЛА на юге Киевской области курсом на Житомирщину;

Центральная часть Сумской области курсом на запад;

На границе Полтавской, Черкасской и Киевской областей курсом на Киев;

На границе Черкасской и Киевской областей курс северо-западный;

БпЛА с Кировоградщины на Черкасскую область курс северный;

БпЛА в районе Шаргорода (Винницкая область) курс северо-западный (Хмельницкая область);

БпЛА в Винницкой области между Хмельником и Калиновкой курсом на Житомирщину (Бердичев).

карта: alerts.in.ua

По состоянию на 02:51:

БпЛА с Полтавщины в направлении Днепра;

БпЛА на границе Кировоградской и Черкасской областей курс западный;

БпЛА из Винницкой области в направлении Житомира;

БпЛА с Житомирщины в направлении Василькова (Киева);

БпЛА район Украинка (Киевщина) направление на Переяслав.

В 04:16 военные сообщили об угрозе применения ударных вражеских БпЛА на Полтавщине и Черкасщине.

В 06:17 Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных вражеских БпЛА для северо-восточных областей.