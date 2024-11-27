Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украину атакуют российские дроны-камикадзе, в столице и ряде областей – воздушная тревога

Евгений Кизилов, Иван ДьяконовСреда, 27 ноября 2024, 00:27
Украину атакуют российские дроны-камикадзе, в столице и ряде областей – воздушная тревога
фото: Getty Images

Россия снова запустила по Украине ударные дроны. Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах страны.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Детали: В 19:40 сообщалось, что вражеские БпЛА были в центральной части Сумщины, курс юго-западный и западный.

Реклама:

В 19:59 стало известно, что беспилотники на Сумщине движутся западным курсом в направлении Черниговщины и юго-западным курсом в направлении Полтавщины.

Последнее сообщение было в 20:57. В нем ПС говорили, что несколько групп вражеских БпЛА все еще находятся на Сумщине и движутся хаотично.

В 21:29 Воздушные силы сообщили, что российские БпЛА летят на западе Сумщины западным курсом. Также дроны замечены на границе Сумской и Харьковской областей, курс юго-восточный, то есть на Харьков.

РЕКЛАМА:

Тем временем в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

 
Карта: alerts.in.ua

По состоянию на 22:22 известно, что БпЛА на Черниговщине движутся западным курсом; на Сумщине, курс также западный; в юго-восточной части Харьковщины, курс юго-восточный.

В 22:47 сообщили, что новые группы вражеских БпЛА на западе Херсонщины движутся по побережью Черного моря в направлении Одессы.

Карта: alerts.in.ua
Карта: alerts.in.ua

По состоянию на 00:20:

  • Сумская область движутся с востока на запад и юго-запад, на севере также западным курсом;
  • Черниговская область БпЛА на юго-востоке, курс западный;
  • В районе Пирятина курсом на Миргород;
  • На севере Черкасской области курс южный;
  • БпЛА севернее Николаева курс северный и северо-западный, на востоке Николаевщины курс западный;
  • БпЛА район Первомайска и западнее держат курс на Виннитчину;
  • БпЛА на юге Кировоградщины курсом на север.

В 01:40 Воздушные силы сообщили о вражеском ударном БПЛА, который приближается к Киеву с юга.

По состоянию на 01:46:

  • БпЛА на юге Киевской области курсом на Житомирщину;
  • Центральная часть Сумской области курсом на запад;
  • На границе Полтавской, Черкасской и Киевской областей курсом на Киев;
  • На границе Черкасской и Киевской областей курс северо-западный;
  • БпЛА с Кировоградщины на Черкасскую область курс северный;
  • БпЛА в районе Шаргорода (Винницкая область) курс северо-западный (Хмельницкая область);
  • БпЛА в Винницкой области между Хмельником и Калиновкой курсом на Житомирщину (Бердичев).
карта: alerts.in.ua
карта: alerts.in.ua

По состоянию на 02:51:

  • БпЛА с Полтавщины в направлении Днепра;
  • БпЛА на границе Кировоградской и Черкасской областей курс западный;
  • БпЛА из Винницкой области в направлении Житомира;
  • БпЛА с Житомирщины в направлении Василькова (Киева);
  • БпЛА район Украинка (Киевщина) направление на Переяслав.

В 04:16 военные сообщили об угрозе применения ударных вражеских БпЛА на Полтавщине и Черкасщине.

В 06:17 Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных вражеских БпЛА для северо-восточных областей.

беспилотникивоздушная тревогавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генсек НАТО предостерег Трампа от плохого мирного соглашения для Украины

Заявление МИД: Украина отказывается от альтернативных членству в НАТО гарантий

Суд в Германии дал 8,5 и 10 лет убийцам украинских баскетболистов

Трамп рассказал, какую страну посетит первой после избрания

Инновации украинской РЭБ позволяют эффективно реагировать на дроновые атаки России – ISW

США выделили Украине пакет военной помощи на $725 млн

Все новости...
беспилотники
Россияне ударили беспилотниками по Киеву: есть раненые
Над американскими авиабазами в Британии снова были замечены дроны
Россияне ранили мужчину в Бериславе и 3 человек в Херсоне: сбросили взрывчатку с дрона
Последние новости
11:13
фото Водитель сбил двух пограничников на блокпосте: один погиб – полиция
11:03
Омбудсмен РФ заявила, что Украина задерживает обмен пленными. Лубинец опроверг
10:57
Как получить "тысячу Зеленского" и на что ее можно использовать?
10:55
Для нужд человечества: украинские ученые ищут полезные морские бактерии в Антарктике
10:38
Генсек НАТО предостерег Трампа от плохого мирного соглашения для Украины
10:35
обновленоВся Украина была в тревоге из-за взлета российского МиГ-31К
10:21
Что такое двойные удары, как Россия осуществляла их в Сирии и продолжает применять в Украине
10:20
Китай отказывается работать с финучреждениями РФ под санкциями США
10:20
Между Швецией и Финляндией произошел разрыв интернет-кабеля
10:05
ФутболНовые фиаско "Динамо" и "Шахтера", идеальные выходные "Александрии". Итоги 15 тура УПЛ
Все новости...
Реклама:
Реклама: