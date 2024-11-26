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ДТЕК оприлюднив детальний графік вимкнення світла у середу щодо трьох областей

Євген КізіловВівторок, 26 листопада 2024, 22:01
ДТЕК оприлюднив детальний графік вимкнення світла у середу щодо трьох областей
фото: Getty Images

Енергетики оприлюднили графіки погодинних відключень світла на 27 листопада для певних груп споживачів на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині.

Джерело: ДТЕК у соцмережах

Київщина:

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1 група: світло буде відсутнє з 08:00 до 10:00; з 15:00 до 20:00.

2 група: світло буде увесь день.

3 група: світло буде увесь день.

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4 група: світло буде відсутнє з 09:00 до 13:00.

5 група: світло буде відсутнє з 12:00 до 16:00.

6 група: світло буде увесь день.

 

Дніпропетровщина:

1 група: світло буде відсутнє з 08:00 до 11:00.

2 група: світло буде відсутнє з 16:00 до 20:00.

3 група: світло буде відсутнє з 10:00 до 14:00.

4 група: світло буде увесь день.

5 група: світло буде увесь день.

6 група: світло буде відсутнє з 13:00 до 17:00.

 

Одещина:

1 група: світло буде відсутнє з 08:00 до 10:00; з 15:00 до 19:00.

2 група: світло буде відсутнє з 18:00 до 20:00.

3 група: світло буде відсутнє з 09:00 до 13:00.

4 група: світло буде увесь день.

5 група: світло буде відсутнє з 12:00 до 16:00.

6 група: світло буде увесь день.

 

Довідка: Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

енергетикаКиївська областьДніпропетровська областьОдеська область
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