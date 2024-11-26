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ДТЭК обнародовал подробный график отключения света в среду по трем областям

Евгений КизиловВторник, 26 ноября 2024, 22:01
ДТЭК обнародовал подробный график отключения света в среду по трем областям
фото: Getty Images

Энергетики обнародовали графики почасовых отключений света на 27 ноября для определенных групп потребителей в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

Источник: ДТЭК в соцсетях

Киевская область:

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1 группа: свет будет отсутствовать с 08:00 до 10:00; с 15:00 до 20:00.

2 группа: свет будет весь день.

3 группа: свет будет весь день.

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4 группа: свет будет отсутствовать с 09:00 до 13:00.

5 группа: свет будет отсутствовать с 12:00 до 16:00.

6 группа: свет будет весь день.

 

Днепропетровская область:

1 группа: свет будет отсутствовать с 08:00 до 11:00.

2 группа: свет будет отсутствовать с 16:00 до 20:00.

3 группа: свет будет отсутствовать с 10:00 до 14:00.

4 группа: свет будет весь день.

5 группа: свет будет весь день.

6 группа: свет будет отсутствовать с 13:00 до 17:00.

 

Одесская область:

1 группа: свет будет отсутствовать с 08:00 до 10:00; с 15:00 до 19:00.

2 группа: свет будет отсутствовать с 18:00 до 20:00.

3 группа: свет будет отсутствовать с 09:00 до 13:00.

4 группа: свет будет весь день.

5 группа: свет будет отсутствовать с 12:00 до 16:00.

6 группа: свет будет весь день.

 

Справка: Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

энергетикаКиевская областьДнепропетровская областьОдесская область
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