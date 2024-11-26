Уряд Ізраїлю схвалив угоду про припинення вогню з "Хезболлою" в Лівані

Ізраїльський уряд схвалив угоду про припинення бойових дій з угрупованням "Хезболла" в Лівані.

Джерело: CNN, Reuters, звернення Нетаньягу

Деталі: CNN з посиланням на ізраїльського чиновника зазначає, що домовленість спрямована на 60-денне припинення бойових дій з "Хезболлою". Угода почне діяти 27 листопада о 10-й ранку.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що готовий виконати угоду про припинення вогню, додавши, що "рішуче відповість на будь-які порушення" з боку "Хезболли".

Пряма мова Нетаньягу: "Ми будемо дотримуватись домовленостей і жорстко реагувати на будь-які порушення. Разом ми будемо продовжувати до перемоги. У повній координації зі Сполученими Штатами ми зберігаємо повну військову свободу дій. Якщо "Хезболла" порушить угоду або спробує переозброїтися, ми завдамо рішучого удару".

Деталі: За його словами, було три причини домагатися припинення вогню: зосередитись на небезпеці з боку Ірану, поповнити вичерпані запаси зброї та дати армії відпочити.

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Уряд Лівану також погодився на припинення вогню. Очікують, що оголосить про угоду президент США Джо Байден.