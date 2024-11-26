Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Уряд Ізраїлю схвалив угоду про припинення вогню з "Хезболлою" в Лівані

Тетяна ОлійникВівторок, 26 листопада 2024, 22:48
Уряд Ізраїлю схвалив угоду про припинення вогню з Хезболлою в Лівані
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Фото - Getty Images

Ізраїльський уряд схвалив угоду про припинення бойових дій з угрупованням "Хезболла" в Лівані.

Джерело: CNN, Reuters, звернення Нетаньягу

Деталі: CNN з посиланням на ізраїльського чиновника зазначає, що домовленість спрямована на 60-денне припинення бойових дій з "Хезболлою". Угода почне діяти 27 листопада о 10-й ранку.

Реклама:

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що готовий виконати угоду про припинення вогню, додавши, що "рішуче відповість на будь-які порушення" з боку "Хезболли".

Пряма мова Нетаньягу: "Ми будемо дотримуватись домовленостей і жорстко реагувати на будь-які порушення. Разом ми будемо продовжувати до перемоги. У повній координації зі Сполученими Штатами ми зберігаємо повну військову свободу дій. Якщо "Хезболла" порушить угоду або спробує переозброїтися, ми завдамо рішучого удару".

Деталі: За його словами, було три причини домагатися припинення вогню: зосередитись на небезпеці з боку Ірану, поповнити вичерпані запаси зброї та дати армії відпочити.

РЕКЛАМА:

Уряд Лівану також погодився на припинення вогню. Очікують, що оголосить про угоду президент США Джо Байден.

ІзраїльЛіван
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: Ворог зосереджується на Покровському та Курахівському напрямках

Україна уклала з США меморандум про допомогу енергосистемі на $825 млн

Кабмін провів кадрові зміни: Шкрум призначив заступницею міністра розвитку громад

У Дніпрі арештували 19-річного водія BMW, який скоїв ДТП, де загинула дитина

Псевдоактивіст Стахів вийшов із СІЗО: прихильники внесли майже мільйонну заставу

Уряд перейменував Мінреінтеграції на Міністерство національної єдності 

Усі новини...
Ізраїль
Бербок про потенційний арешт Нетаньягу на території країни: "Ніхто не може бути вище закону"
ЗМІ: Ізраїль і "Хезболла" наблизились до угоди про припинення вогню
Канада запевнила, що "дотримається своїх зобов’язань" щодо арешту Нетаньягу
Останні новини
02:03
БоксВоррен назвав стратегію, яка допоможе Ф'юрі здолати Усика
01:36
Каллас закликала ЄС виконати обіцянки щодо військової допомоги Україні
00:50
США та Німеччина виступають проти запрошення України до НАТО – ЗМІ
23:57
Мандзин першим в історії України одягне синій біб найкращого молодого біатлоніста
23:55
оновлюєтьсяРосійські війська атакують ударними безпілотниками
23:50
Нагородження переможців Фестивалю-премії ГРА: розповідаємо про нові тенденції в українському театрі
23:43
Новини економіки 3 грудня: реформа митниці, дата виплати "тисячі Зеленського", бронювання в "Дії"
23:38
Австрія дає 10 млн євро фонду Світового банку з підтримки України
23:32
Чай, але наркотик. Що таке кратом та чому його обмежили в Україні
23:20
Генштаб: Ворог зосереджується на Покровському та Курахівському напрямках
Усі новини...
Реклама:
Реклама: