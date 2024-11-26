Правительство Израиля одобрило соглашение о прекращении огня с "Хезболлой" в Ливане

Израильское правительство одобрило соглашение о прекращении боевых действий с группировкой "Хезболла" в Ливане.

Источник: CNN, Reuters, обращение Нетаньяху

Детали: CNN со ссылкой на израильского чиновника отмечает, что договоренность направлена на 60-дневное прекращение боевых действий с "Хезболлой". Соглашение начнет действовать 27 ноября в 10 утра.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов выполнить соглашение о прекращении огня, добавив, что "решительно ответит на любые нарушения" со стороны "Хезболлы".

Прямая речь Нетаньяху: "Мы будем придерживаться договорённостей и жёстко реагировать на любые нарушения. Вместе мы будем продолжать до победы. В полной координации с Соединенными Штатами мы сохраняем полную военную свободу действий. Если "Хезболла" нарушит соглашение или попытается перевооружиться, мы нанесем решительный удар".

Детали: По его словам, было три причины добиваться прекращения огня: сосредоточиться на опасности со стороны Ирана, пополнить исчерпанные запасы оружия и дать армии отдохнуть.

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Правительство Ливана также согласилось на прекращение огня. Ожидается, что объявит о соглашении президент США Джо Байден.