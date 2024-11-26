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Стало відомо, як киянам вимикатимуть світло у середу

Тетяна ОлійникВівторок, 26 листопада 2024, 23:02
Стало відомо, як киянам вимикатимуть світло у середу
Відключення світла у Києві в жовтні 2022 року. Фото - EUGENE KOTENKO/AFP via Getty Images

ДТЕК опублікував графік відключення світла для Києва на 27 листопада.

Джерело: ДТЕК

Деталі: Для 1, 4 та 6-ї груп день пройде без відключень. 

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Група 2 відключення: з 08:00 до 10:00 та з 16:00 до 19:00.

Група 3 відключення: з 10:00 до 13:00.

Група 5 відключення: з 13:00 до 16:00. 

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Що передувало: 

Енергетики оновили графіки відключення світла на середу 27 листопада: для побутових споживачів пом'якшили обмеження.

електроенергіяКиїв
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