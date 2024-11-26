Стало відомо, як киянам вимикатимуть світло у середу
Вівторок, 26 листопада 2024, 23:02
ДТЕК опублікував графік відключення світла для Києва на 27 листопада.
Джерело: ДТЕК
Деталі: Для 1, 4 та 6-ї груп день пройде без відключень.
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Група 2 відключення: з 08:00 до 10:00 та з 16:00 до 19:00.
Група 3 відключення: з 10:00 до 13:00.
Група 5 відключення: з 13:00 до 16:00.
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