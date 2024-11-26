Стало известно, как киевлянам будут выключать свет в среду
Вторник, 26 ноября 2024, 23:02
ДТЭК опубликовал график отключения света для Киева на 27 ноября.
Источник: ДТЭК
Детали: Для 1, 4 и 6-й групп день пройдет без отключений.
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Группа 2 отключение: с 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00.
Группа 3 отключение: с 10:00 до 13:00.
Группа 5 отключение: с 13:00 до 16:00.
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Что предшествовало:
Энергетики обновили графики отключения света на среду 27 ноября: для бытовых потребителей смягчили ограничения.