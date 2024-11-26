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Стало известно, как киевлянам будут выключать свет в среду

Татьяна ОлейникВторник, 26 ноября 2024, 23:02
Стало известно, как киевлянам будут выключать свет в среду
Отключение света в Киеве в октябре 2022 года. Фото - EUGENE KOTENKO/AFP via Getty Images

ДТЭК опубликовал график отключения света для Киева на 27 ноября.

Источник: ДТЭК

Детали: Для 1, 4 и 6-й групп день пройдет без отключений.

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Группа 2 отключение: с 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00.

Группа 3 отключение: с 10:00 до 13:00.

Группа 5 отключение: с 13:00 до 16:00.

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Что предшествовало:

Энергетики обновили графики отключения света на среду 27 ноября: для бытовых потребителей смягчили ограничения.

электроэнергияКиев
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