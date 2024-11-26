Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб: На фронті сталось 208 боїв за день, на Курахівському напрямку найбільше атак

Тетяна ОлійникВівторок, 26 листопада 2024, 23:41
Генштаб: На фронті сталось 208 боїв за день, на Курахівському напрямку найбільше атак
Фото - Генштаб ЗСУ у Facebook

З початку доби 26 листопада на фронті відбулося 208 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація на Курахівському та Покровському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00

Дослівно: "Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 31 авіаційного удару із застосуванням 57 КАБ, більш як сім сотень ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 3300 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння".

Реклама:

Деталі: На Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень з російськими загарбниками. Всі їх в районі Вовчанська відбито українськими воїнами.

На Куп’янському напрямку противник 17 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Григорівки, Зеленого Гаю, Загризового, Сенькового, Колісниківки, Синьківки та Андріївки.

21 раз ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямках Греківки, Дружківки, Чернещини, Макіївки, Тернів та Торського.

РЕКЛАМА:

На Сіверському напрямку окупанти атакували в районі Григорівки, успіху не мали.

Райони населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора, Предтечине та Диліївка були атаковані ворогом на Краматорському напрямку 13 разів.

Ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Окупанти діяли в районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка та Торецьк, всі атаки відбито, противник успіху не мав.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 32 штурмові та наступальні дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Променя, Красного Яру, Лисівки та Чумацького.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 39 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Дачне, Новодмитрівка, Курахове, Дальнє, Катеринівка, Єлизаветівка, Ганівка та Антонівка. Підрозділи Сил оборони відбили 26 атак противника, 13 атак в районах Берестків, Зорі та Сонцівки тривають досі.

На Времівському напрямку наші воїни зупинили 12 штурмів окупантів в районах населених пунктів Трудове, Костянтинопольське, Роздольне, Новоандріївка та Рівнопіль.

На Придніпровському напрямку наші воїни п’ять разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога завдає ударів керованими авіаційними бомбами по території Росії. Наразі відомо про 11 авіаційних ударів із застосуванням 17 КАБ і 196 артилерійських обстрілів, зокрема чотирьох - з реактивних систем залпового вогню.  

бойові діїГенштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генсек НАТО застеріг Трампа від поганої мирної угоди для України

Заява МЗС: Україна відмовляється від альтернативних до членства у НАТО гарантій

Суд у Німеччині дав 8,5 і 10 років убивцям українських баскетболістів

Трамп розповів, яку країну відвідає першою після обрання

Інновації української РЕБ дозволяють ефективно реагувати на дронові атаки Росії – ISW

США виділили Україні пакет військової допомоги на $725 млн

Усі новини...
Блінкен заявив, що США забезпечать Україні все необхідне, щоб воювати впродовж 2025-го року
Над кількома областями кружляють російські дрони-камікадзе
Росіяни обстріляли зупинку в окупованій Новій Каховці: є загиблі та поранені
"Схеми": Армія РФ використовує бомбардувальники Ту-160, які Україна передала їй в 1999 році
Останні новини
11:13
фото Водій збив двох прикордонників на блокпості: один загинув – поліція
11:03
Омбудсман РФ заявила, що Україна затримує обмін полоненими. Лубінець спростував
10:57
Як отримати "тисячу Зеленського" і на що її можна використати?
10:55
Для потреб людства: українські вчені шукають корисні морські бактерії в Антарктиці
10:38
Генсек НАТО застеріг Трампа від поганої мирної угоди для України
10:35
оновленоВся Україна була в тривозі через зліт російського МіГ-31К
10:21
Що таке подвійні удари, як Росія здійснювала їх у Сирії та продовжує терор в Україні
10:20
Китай відмовляється працювати з фінустановами РФ під санкціями США
10:20
Між Швецією та Фінляндією стався розрив інтернет-кабелю
10:05
футболНові невдачі "Динамо" й "Шахтаря", ідеальні вихідні "Олександрії". Підсумки туру УПЛ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: