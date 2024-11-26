Генштаб: На фронте произошло 208 боев за день, на Кураховском направлении больше всего атак

С начала суток 26 ноября на фронте произошло 208 боевых столкновений, самая горячая ситуация на Кураховском и Покровском направлениях.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "Противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты, 31 авиационный удар с применением 57 КАБ, более семи сотен ударов дронами-камикадзе и совершил более 3300 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения".

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Детали: На Харьковском направлении произошло пять боестолкновений с российскими захватчиками. Все их в районе Волчанска отбиты украинскими воинами.

На Купянском направлении противник 17 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Григорьевки, Зеленого Гая, Загрызово, Сеньково, Колесниковки, Синьковки и Андреевки.

21 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлениях Грековки, Дружковки, Чернещины, Макеевки, Тернов и Торского.

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На Северском направлении оккупанты атаковали в районе Григорьевки, успеха не имели.

Районы населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора, Предтечино и Дилиевка были атакованы врагом на Краматорском направлении 13 раз.

Враг шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. Оккупанты действовали в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка и Торецк, все атаки отражены, противник успеха не имел.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 32 штурмовые и наступательные действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Луча, Красного Яра, Лисовки и Чумацкого.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 39 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Дачное, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Елизаветовка, Гановка и Антоновка. Подразделения Сил обороны отбили 26 атак противника, 13 атак в районах Берестков, Зари и Сонцовки продолжаются до сих пор.

На Времовском направлении наши воины остановили 12 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Трудовое, Константинопольское, Раздольное, Новоандреевка и Ровнополь.

На Приднепровском направлении наши воины пять раз отражали атаки российских захватчиков на позиции украинской армии.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага наносит удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. На данный момент известно об 11 авиационных ударах с применением 17 КАБ и 196 артиллерийских обстрелов, в том числе четырех - из реактивных систем залпового огня.