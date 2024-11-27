ISW: Росія відкидає можливість "замороження" лінії фронту та наполягає на капітуляції України
Росія демонструє готовність до ескалації війни в Україні, заявляючи про небажання заморожувати лінію фронту або йти на компроміси.
Джерело: ISW
Деталі: Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, зазначив, що Кремль нібито готовий до переговорів, однак категорично відкинув будь-яке "заморожування" лінії фронту чи створення демілітаризованих зон. За його словами, єдиним способом досягти миру є "усунення" причин, які "змусили" Росію почати повномасштабне вторгнення.
Дослівно: "Така риторика свідчить про те, що Москва продовжує наполягати на безкомпромісній капітуляції України. Кремль також неодноразово вимагав контролю над усіма територіями чотирьох незаконно анексованих областей, включно з тими, які наразі перебувають під українським контролем".
Деталі: Згідно з аналітичними прогнозами Інституту вивчення війни (ISW), російське командування може планувати новий наступ на південно-східну частину Дніпропетровської області. Цей регіон не входить до незаконно анексованих територій, однак його захоплення може підтримати давню мету Росії – повну окупацію Донецької області.
ISW також нещодавно спрогнозувала, що російське військове командування, ймовірно, планує просунутися до крайньої південно-східної частини Дніпропетровської області, щоб досягти давньої мети Росії – захопити всю Донецьку область.
Ключові висновки:
- Російські офіційні особи продовжують демонструвати, що Кремль прагне захопити більше території в Україні, ніж він зараз займає, і не бажає приймати компроміси або брати участь у справедливих переговорах, незалежно від того, хто є посередником у таких переговорах.
- Темпи просування російських військових з осені 2024 року помітно пришвидшились порівняно з просуваннями у 2023 році та решті 2024 року, але нещодавні повідомлення західних ЗМІ, які порівнюють нещодавні досягнення Росії з тими, що були на початку повномасштабного вторгнення, продовжують спотворювати поступовість і тактичну природу нещодавніх успіхів Росії.
- Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі підтвердив використання Україною проти Росії наданих США ракет ATACMS на тлі офіційного підтвердження Росією нещодавніх ударів українських ATACMS.
- Російські війська запустили рекордну кількість безпілотників проти України в ніч з 25 на 26 листопада, оскільки Росія продовжує збільшувати використання безпілотників-приманок у комплексних ударах по об'єктах української енергетичної інфраструктури з метою вивести з ладу українські системи протиповітряної оборони.
- Російські державні ЗМІ повідомили, що міністерство оборони Росії замінило колишнього командувача Південного військового округу і Південного угруповання військ генерал-полковника Геннадія Анашкіна на виконуючого обов'язки командувача Східного військового округу генерал-лейтенанта Олександра Санчика.
- Російські війська продовжують страчувати українських військовополонених на тлі сплеску нещодавніх російських військових злочинів.
- Російська Державна Дума готує правові механізми для виключення Талібану з офіційного списку заборонених терористичних організацій, затвердженого російським урядом.
- Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції під Кремінною, а російські війська нещодавно просунулися вперед під Покровськом, Кураховим та Великою Новосілкою.
- Російський "воєнкор" поскаржився 25 листопада, що російські війська часто застосовують артилерію без координації між різними російськими підрозділами, підкресливши значні проблеми зі зв'язком між бронетехнікою та піхотою.
- Російська влада продовжує заохочувати росіян до несення військової служби на території України, пропонуючи одноразові виплати, ймовірно, для того, щоб уникнути чергового часткового примусового призову.