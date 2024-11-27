ISW: Росія відкидає можливість "замороження" лінії фронту та наполягає на капітуляції України

Росія демонструє готовність до ескалації війни в Україні, заявляючи про небажання заморожувати лінію фронту або йти на компроміси.

Джерело: ISW

Деталі: Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, зазначив, що Кремль нібито готовий до переговорів, однак категорично відкинув будь-яке "заморожування" лінії фронту чи створення демілітаризованих зон. За його словами, єдиним способом досягти миру є "усунення" причин, які "змусили" Росію почати повномасштабне вторгнення.

Реклама:

Дослівно: "Така риторика свідчить про те, що Москва продовжує наполягати на безкомпромісній капітуляції України. Кремль також неодноразово вимагав контролю над усіма територіями чотирьох незаконно анексованих областей, включно з тими, які наразі перебувають під українським контролем".

Деталі: Згідно з аналітичними прогнозами Інституту вивчення війни (ISW), російське командування може планувати новий наступ на південно-східну частину Дніпропетровської області. Цей регіон не входить до незаконно анексованих територій, однак його захоплення може підтримати давню мету Росії – повну окупацію Донецької області.

ISW також нещодавно спрогнозувала, що російське військове командування, ймовірно, планує просунутися до крайньої південно-східної частини Дніпропетровської області, щоб досягти давньої мети Росії – захопити всю Донецьку область.

РЕКЛАМА:

Ключові висновки: