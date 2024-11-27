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ISW: Россия отвергает возможность «заморозки» линии фронта и настаивает на капитуляции Украины

Иван ДьяконовСреда, 27 ноября 2024, 04:31
ISW: Россия отвергает возможность «заморозки» линии фронта и настаивает на капитуляции Украины
иллюстративное фото: Getty Images

Россия демонстрирует готовность к эскалации войны в Украине, заявляя о нежелании замораживать линию фронта или идти на компромиссы. 

Источник: ISW

Детали: Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, отметил, что Кремль якобы готов к переговорам, однако категорически отверг любое "замораживание" линии фронта или создание демилитаризованных зон. По его словам, единственным способом достичь мира является "устранение" причин, которые "заставили" Россию начать полномасштабное вторжение.

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Дословно: "Такая риторика свидетельствует о том, что Москва продолжает настаивать на бескомпромиссной капитуляции Украины. Кремль также неоднократно требовал контроля над всеми территориями четырех незаконно аннексированных областей, включая те, которые сейчас находятся под украинским контролем.

Детали: Согласно аналитическим прогнозам Института изучения войны (ISW), российское командование может планировать новое наступление на юго-восточную часть Днепропетровской области. Этот регион не входит в незаконно аннексированных территорий, однако его захват может поддержать давнюю цель России – полную оккупацию Донецкой области.

ISW также недавно спрогнозировала, что российское военное командование, вероятно, планирует продвинуться к крайней юго-восточной части Днепропетровской области, чтобы достичь давней цели России - захватить всю Донецкую область.

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Ключевые выводы:

  • Российские официальные лица продолжают демонстрировать, что Кремль стремится захватить больше территории в Украине, чем он сейчас занимает, и не желает принимать компромиссы или участвовать в справедливых переговорах, независимо от того, кто является посредником в таких переговорах.
  • Темпы продвижения российских военных с осени 2024 года заметно ускорились по сравнению с продвижениями в 2023 году и остальной части 2024 года, но недавние сообщения западных СМИ, которые сравнивают недавние достижения России с теми, что были в начале полномасштабного вторжения, продолжают искажать постепенность и тактическую природу недавних успехов России.
  • Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил использование Украиной против России предоставленных США ракет ATACMS на фоне официального подтверждения Россией недавних ударов украинских ATACMS.
  • Российские войска запустили рекордное количество беспилотников против Украины в ночь с 25 на 26 ноября, поскольку Россия продолжает увеличивать использование беспилотников-приманок в комплексных ударах по объектам украинской энергетической инфраструктуры с целью вывести из строя украинские системы противовоздушной обороны.
  • Российские государственные СМИ сообщили, что министерство обороны России заменило бывшего командующего Южного военного округа и Южной группировки войск генерал-полковника Геннадия Анашкина на исполняющего обязанности командующего Восточным военным округом генерал-лейтенанта Александра Санчика.
  • Российские войска продолжают казнить украинских военнопленных на фоне всплеска недавних российских военных преступлений.
  • Российская Государственная Дума готовит правовые механизмы для исключения Талибана из официального списка запрещенных террористических организаций, утвержденного российским правительством.
  • Украинские войска недавно восстановили утраченные позиции под Кременной, а российские войска недавно продвинулись вперед под Покровском, Курахово и Большой Новоселкой.
  • Российский "военкор" пожаловался 25 ноября, что российские войска часто применяют артиллерию без координации между различными российскими подразделениями, подчеркнув значительные проблемы со связью между бронетехникой и пехотой.
  • Российские власти продолжают поощрять россиян к несению военной службы на территории Украины, предлагая единовременные выплаты, вероятно, для того, чтобы избежать очередного частичного принудительного призыва. 

ISWРосcиявойнаоккупация
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