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У Британії заарештували одного з найрозшукуваніших терористів, якого ФБР шукало понад 20 років

Іван Д'яконовСереда, 27 листопада 2024, 05:07
У Британії заарештували одного з найрозшукуваніших терористів, якого ФБР шукало понад 20 років
Фото: ФБР

Одного з найбільш розшукуваних ФБР терористів – 46-річного громадянина США Даніеля Андреаса Сан-Дієго – заарештували британські правоохоронці в сільській місцевості Уельсу. Його звинувачують у вчиненні терактів у США у 2003 році.

Джерело: The Guardian, ФБР

Деталі: Сан-Дієго, який перебував у списку "найбільш розшукуваних терористів" ФБР, підозрюють у двох вибухах: у біотехнологічній корпорації в місті Емерівілл та харчовій компанії в Плезантоні, штат Каліфорнія. У серпні та вересні 2003 року внаслідок вибухів ніхто не постраждав, проте, як зазначає ФБР, один із них був спрямований, щоб завдати шкоди рятувальникам, які першими прибули на місце події.

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Сан-Дієго постав перед Вестмінстерським магістратським судом у вівторок, 26 листопада 2024 року, де почався процес щодо його екстрадиції до США для пред’явлення звинувачень.

"Арешт Даніела Сан-Дієго після понад 20 років демонструє, що незалежно від того, скільки часу мине, ФБР знайде вас і притягне до відповідальності", – заявив Директор ФБР Крістофер Рей. 

За даними ФБР, арештований "мав зв’язки з екстремістськими групами, які борються за права тварин", був переконаним веганом, володів пістолетом і мав низку татуювань, зокрема зображення палаючих схилів і будівель.

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Сан-Дієго зник з поля зору правоохоронців у жовтні 2003 року та був доданий до списку найнебезпечніших терористів у 2009 році.

тероризмВелика БританіяСШАсуд
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