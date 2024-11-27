В Британии арестовали одного из самых разыскиваемых террористов, которого ФБР искало более 20 лет

Одного из самых разыскиваемых ФБР террористов – 46-летнего гражданина США Даниэля Андреаса Сан-Диего – арестовали британские правоохранители в сельской местности Уэльса. Его обвиняют в совершении терактов в США в 2003 году.

Источник: The Guardian, ФБР

Детали: Сан-Диего, который находился в списке "самых разыскиваемых террористов" ФБР, подозревают в двух взрывах: в биотехнологической корпорации в городе Эмеривилл и пищевой компании в Плезантоне, штат Калифорния. В августе и сентябре 2003 года в результате взрывов никто не пострадал, однако, как отмечает ФБР, один из них был направлен, чтобы нанести вред спасателям, которые первыми прибыли на место происшествия.

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Сан-Диего предстал перед Вестминстерским магистратским судом во вторник, 26 ноября 2024 года, где начался процесс по его экстрадиции в США для предъявления обвинений.

"Арест Даниэла Сан-Диего после более 20 лет демонстрирует, что независимо от того, сколько времени пройдет, ФБР найдет вас и привлечет к ответственности", – заявил Директор ФБР Кристофер Рэй.

По данным ФБР, арестованный "имел связи с экстремистскими группами, которые борются за права животных", был убежденным веганом, владел пистолетом и имел ряд татуировок, в том числе изображения горящих склонов и зданий.

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Сан-Диего исчез из поля зрения правоохранителей в октябре 2003 года и был добавлен в список самых опасных террористов в 2009 году.