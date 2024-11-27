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Питання ексгумацій жертв Волинської трагедії: Україна та Польща ухвалили спільну заяву  

Ірина Балачук, Христина БондарєваСереда, 27 листопада 2024, 08:52
Питання ексгумацій жертв Волинської трагедії: Україна та Польща ухвалили спільну заяву  
Міністри закордонних справ України та Польщі Андрій Сибіга та Радослав Сікорський. Фото з сайту МЗС України

Міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій жертв Волинської трагедії на зустрічі у Варшаві 25 листопада.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на PAP

Деталі: Згідно з документом, найближчим часом дві країни розпочнуть роботу спільної робочої групи під егідою міністерств культури, щоб провести предметну роботу та досягти згоди між сторонами.

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Дослівно з заяви: "Україна підтверджує відсутність перешкод для проведення польськими державними установами та приватними особами пошуково-ексгумаційних робіт на території України у співпраці з компетентними українськими установами, відповідно до українського законодавства, та заявляє про свою готовність позитивно розглядати звернення у цих випадках". 

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав цю домовленість "запорукою повного примирення наших народів, такого необхідного в цей драматичний момент нашої спільної історії".

Пряма мова Туска у мережі Х: "Україна не блокуватиме ексгумацію жертв Волинської трагедії. Наші міністри приступають до роботи над конкретикою. Сподіваюся, що цього разу перешкод більше не буде".

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Глава МЗС України Андрій Сибіга відзначив, що обидві країни працюватимуть над практичними механізмами вирішення справ, пов'язаних з пошуками та ексгумаціями. 

Передісторія:

  • У Варшаві говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.
  • Раніше Український інститут національної пам’яті заявив, що планує включити роботи з пошуку та ексгумації останків поляків у Рівненській області у 2025 році, реагуючи на відповідні запити з боку громадян Польщі.

Про український погляд на ситуацію читайте у статті Тиск замість порозуміння: чому Польща не зацікавлена у компромісі з Україною щодо історії.

ПольщаУкраїна
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