Вопрос эксгумаций жертв Волынской трагедии: Украина и Польша приняли совместное заявление 

Министры иностранных дел Украины и Польши Андрей Сибига и Радослав Сикорский. Фото с сайта МИД Украины

Министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига приняли совместное заявление по вопросу эксгумаций жертв Волынской трагедии на встрече в Варшаве 25 ноября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на PAP

Детали: Согласно документу, в ближайшее время две страны начнут работу совместной рабочей группы под эгидой министерств культуры, чтобы провести предметную работу и достичь согласия между сторонами.

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Дословно из заявления: "Украина подтверждает отсутствие препятствий для проведения польскими государственными учреждениями и частными лицами поисково-эксгумационных работ на территории Украины в сотрудничестве с компетентными украинскими учреждениями, в соответствии с украинским законодательством, и заявляет о своей готовности положительно рассматривать обращения в этих случаях".

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал эту договоренность "залогом полного примирения наших народов, столь необходимого в этот драматический момент нашей общей истории".

Прямая речь Туска в сети Х: "Украина не будет блокировать эксгумацию жертв Волынской трагедии. Наши министры приступают к работе над конкретикой. Надеюсь, что на этот раз препятствий больше не будет".

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Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что обе страны будут работать над практическими механизмами решения дел, связанных с поисками и эксгумациями.

Предыстория:

В Варшаве говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.

Ранее Украинский институт национальной памяти заявил, что планирует включить работы по поиску и эксгумации останков поляков в Ровенской области в 2025 году, реагируя на соответствующие запросы со стороны граждан Польши.

Об украинском взгляде на ситуацию читайте в статье Давление вместо понимания: почему Польша не заинтересована в компромиссе с Украиной по истории.