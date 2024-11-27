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Партія влади Грузії висунула ексфутболіста на посаду президента замість Зурабішвілі

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловСереда, 27 листопада 2024, 10:14
Партія влади Грузії висунула ексфутболіста на посаду президента замість Зурабішвілі
Михеїл Кавелашвілі, фото парламенту Грузії

Засновник "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі у вівторок оголосив, що партія влади Грузії "Грузинська мрія" висунула кандидатом в президенти країни колишнього футболіста Михеїла Кавелашвілі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Formula

Деталі: Кавелашвілі входить до числа депутатів, які відділились від "Грузинської мрії" у партію "Сила народу" і виділялися різкими антизахідними заявами.

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Кавелашвілі був 18-м номером у партійному списку "Грузинської мрії" на парламентських виборах 26 жовтня.

"Михеїл Кавелашвілі не потребує особливого представлення публіці. Він роками, як успішний футболіст, захищав честь Грузії. Міша був досвідченим футболістом грузинської збірної. Він багаторазовий чемпіон кількох країн...

Він за своєю натурою, якщо хочете, за габітусом – найкраще втілення грузинської людини. Він прекрасний чоловік і батько чотирьох дітей", – сказав Іванішвілі.

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Кавелашвілі особисто подякував Іванішвілі за довіру і заявив, що його завданням буде повернення інституту президента в "конституційні рамки".

Кавелашвілі починав футбольну кар'єру в тбіліському "Локомотиві", грав у "Динамо", у складі якого став шестиразовим чемпіоном Грузії. Також він був гравцем владикавказького клубу "Спартак-Аланія" та "Манчестер Сіті" й грав за різні клуби Швейцарії. За збірну Грузії провів 46 матчів.

Уперше в Грузії президента оберуть непрямим шляхом. Це повинна зробити колегія виборників із 300 осіб.

Саломе Зурабішвілі була останньою президенткою, яку обрали прямим голосуванням на загальних виборах. Її повноваження припиняються в грудні 2024 року.

Передісторія:

  • Грузинська опозиція не визнає результати виборів і бойкотує роботу парламенту. 
  • У день першого засідання нового парламенту 25 листопада скликали велику акцію протесту. Частина протестувальників зібралися ще напередодні і ночували на проспекті Руставелі.

Читайте детально про ситуацію в країні у статті: "Грузинська мрія" оформлює перемогу: чи залишилися в опозиції шанси на революцію

Грузіявибори
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