Партия власти Грузии выдвинула экс-футболиста на пост президента вместо Зурабишвили

Основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили во вторник объявил, что партия власти Грузии "Грузинская мечта" выдвинула кандидатом в президенты страны бывшего футболиста Михеила Кавелашвили.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Formula

Детали: Кавелашвили входит в число депутатов, которые отделились от "Грузинской мечты" в партию "Сила народа" и выделялись резкими антизападными заявлениями.

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Кавелашвили был 18-м номером в партийном списке "Грузинской мечты" на парламентских выборах 26 октября.

"Михеил Кавелашвили не нуждается в особом представлении публике. Он годами, как успешный футболист, защищал честь Грузии. Миша был опытным футболистом грузинской сборной. Он многократный чемпион нескольких стран...

Он по своей натуре, если хотите, по габитусу – лучшее воплощение грузинского человека. Он прекрасный муж и отец четверых детей", – сказал Иванишвили.

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Кавелашвили лично поблагодарил Иванишвили за доверие и заявил, что его задачей будет возвращение института президента в "конституционные рамки".

Кавелашвили начинал футбольную карьеру в тбилисском "Локомотиве", играл в "Динамо", в составе которого стал шестикратным чемпионом Грузии. Также он был игроком владикавказского клуба "Спартак-Алания" и "Манчестер Сити" и играл за различные клубы Швейцарии. За сборную Грузии провел 46 матчей.

Впервые в Грузии президента выберут непрямым путем. Это должна сделать коллегия выборщиков из 300 человек.

Саломе Зурабишвили была последним президентом, которую избрали прямым голосованием на всеобщих выборах. Ее полномочия прекращаются в декабре 2024 года.

Предыстория:

Грузинская оппозиция не признает результаты выборов и бойкотирует работу парламента.

В день первого заседания нового парламента 25 ноября созвали большую акцию протеста. Часть протестующих собрались еще накануне и ночевали на проспекте Руставели.

Читайте подробно о ситуации в стране в статье: "Грузинская мечта" оформляет победу: остались ли у оппозиции шансы на революцию