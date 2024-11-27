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НПУ та СБУ затримали причетних до підриву відділка поліції в Житомирі

Валентина РоманенкоСереда, 27 листопада 2024, 11:38
НПУ та СБУ затримали причетних до підриву відділка поліції в Житомирі
фото НПУ

Правоохоронці затримали 5 російських агентів, які 20 листопада цього року вчинили теракт у центральній частині Житомира, внаслідок чого було травмовано одного правоохоронця, який перебував на місці події.

Джерело: СБУ, Нацполіція, Офіс генпрокурора

Деталі: 20 листопада фігуранти підірвали вибуховий пристрій біля будівлі райуправління поліції в Житомирі. Внаслідок вибуху травми отримав поліцейський.

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Правоохоронці встановили, що до злочину причетні п’ятеро зловмисників, які діяли на замовлення спецслужб РФ.

Серед фігурантів - четверо житомирян, з яких двоє неповнолітніх, та харків’янин, раніше судимий за розбій, грабіж та зґвалтування.

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Криміналісти та вибухотехніки поліції вилучили з місця події залишки вибухового пристрою, серед якого були й цвяхи, як вражаючі елементи, рештки мобільного телефону та відеокамера дистанційної передачі зображення.

 
фото сбу

Поліцейські встановили, що напередодні злочину 46-річний харків’янин приїхав до Житомира та придбав кілька мобільних телефонів і стартові пакети операторів зв’язку. Все це він залишив в обумовленому місці.

Надалі підготовкою до теракту займалися жителі Житомира віком 15, 16, 18 та 20 років. Двоє з них забрали пакунок. Ще двоє - у кількох будівельних супермаркетах придбали хімічні складники, цвяхи, інші необхідні елементи для виготовлення вибухівки.

В орендованій квартирі спільники створили "пробний зразок", провели випробування та зафільмували це для кураторів.

Ввечері 20 листопада двоє з них встановили відеокамеру поблизу будівлі місцевого райуправління поліції, а згодом заховали неподалік сумку з вибуховим пристроєм. Потім привели його в дію шляхом дистанційного керування.

Правоохоронці задокументували дії фігурантів. 21 листопада поліцейські спільно зі співробітниками УСБУ в Житомирській області у результаті спецоперації затримали причетних до підриву, провели низку обшуків та вилучили докази їх причетності до злочину.

П’ятьом фігурантам слідчі СБУ повідомили про підозри за ч. 2 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Суд вже арештував їх.

Крім того, правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до інших злочинів на замовлення російських спецслужб.

тероризмЖитомирСБУполіція
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