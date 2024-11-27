НПУ и СБУ задержали причастных к подрыву отделения полиции в Житомире

Правоохранители задержали 5 российских агентов, которые 20 ноября этого года совершили теракт в центральной части Житомира, в результате чего был травмирован один правоохранитель, который находился на месте происшествия.

Источник: СБУ, Нацполиция, Офис генпрокурора

Детали: 20 ноября фигуранты взорвали взрывное устройство у здания райуправления полиции в Житомире. В результате взрыва травмы получил полицейский.

Реклама:

Правоохранители установили, что к преступлению причастны пятеро злоумышленников, которые действовали по заказу спецслужб РФ.

Среди фигурантов - четверо житомирян, из которых двое несовершеннолетних, и харьковчанин, ранее судимый за разбой, грабеж и изнасилование.

РЕКЛАМА:

Криминалисты и взрывотехники полиции изъяли с места происшествия остатки взрывного устройства, среди которого были и гвозди, как поражающие элементы, остатки мобильного телефона и видеокамеру дистанционной передачи изображения.

фото сбу

Полицейские установили, что накануне преступления 46-летний харьковчанин приехал в Житомир и приобрел несколько мобильных телефонов и стартовые пакеты операторов связи. Все это он оставил в условленном месте.

В дальнейшем подготовкой к теракту занимались жители Житомира в возрасте 15, 16, 18 и 20 лет. Двое из них забрали пакет. Еще двое - в нескольких строительных супермаркетах приобрели химические составляющие, гвозди, другие необходимые элементы для изготовления взрывчатки.

В арендованной квартире сообщники создали "пробный образец", провели испытания и сняли это для кураторов.

Вечером 20 ноября двое из них установили видеокамеру вблизи здания местного райуправления полиции, а затем спрятали неподалеку сумку со взрывным устройством. Затем привели его в действие путем дистанционного управления.

Правоохранители задокументировали действия фигурантов. 21 ноября полицейские совместно с сотрудниками УСБУ в Житомирской области в результате спецоперации задержали причастных к подрыву, провели ряд обысков и изъяли доказательства их причастности к преступлению.

Пятерым фигурантам следователи СБУ сообщили о подозрениях по ч. 2 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Суд уже арестовал их.

Кроме того, правоохранители проверяют задержанных на причастность к другим преступлениям по заказу российских спецслужб.