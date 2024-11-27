Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

НПУ и СБУ задержали причастных к подрыву отделения полиции в Житомире

Валентина РоманенкоСреда, 27 ноября 2024, 11:38
НПУ и СБУ задержали причастных к подрыву отделения полиции в Житомире
фото НПУ

Правоохранители задержали 5 российских агентов, которые 20 ноября этого года совершили теракт в центральной части Житомира, в результате чего был травмирован один правоохранитель, который находился на месте происшествия.

Источник: СБУ, Нацполиция, Офис генпрокурора

Детали: 20 ноября фигуранты взорвали взрывное устройство у здания райуправления полиции в Житомире. В результате взрыва травмы получил полицейский.

Реклама:

Правоохранители установили, что к преступлению причастны пятеро злоумышленников, которые действовали по заказу спецслужб РФ.

Среди фигурантов - четверо житомирян, из которых двое несовершеннолетних, и харьковчанин, ранее судимый за разбой, грабеж и изнасилование.

РЕКЛАМА:

Криминалисты и взрывотехники полиции изъяли с места происшествия остатки взрывного устройства, среди которого были и гвозди, как поражающие элементы, остатки мобильного телефона и видеокамеру дистанционной передачи изображения.

 
фото сбу

Полицейские установили, что накануне преступления 46-летний харьковчанин приехал в Житомир и приобрел несколько мобильных телефонов и стартовые пакеты операторов связи. Все это он оставил в условленном месте.

В дальнейшем подготовкой к теракту занимались жители Житомира в возрасте 15, 16, 18 и 20 лет. Двое из них забрали пакет. Еще двое - в нескольких строительных супермаркетах приобрели химические составляющие, гвозди, другие необходимые элементы для изготовления взрывчатки.

В арендованной квартире сообщники создали "пробный образец", провели испытания и сняли это для кураторов.

Вечером 20 ноября двое из них установили видеокамеру вблизи здания местного райуправления полиции, а затем спрятали неподалеку сумку со взрывным устройством. Затем привели его в действие путем дистанционного управления.

Правоохранители задокументировали действия фигурантов. 21 ноября полицейские совместно с сотрудниками УСБУ в Житомирской области в результате спецоперации задержали причастных к подрыву, провели ряд обысков и изъяли доказательства их причастности к преступлению.

Пятерым фигурантам следователи СБУ сообщили о подозрениях по ч. 2 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Суд уже арестовал их.

Кроме того, правоохранители проверяют задержанных на причастность к другим преступлениям по заказу российских спецслужб.

терроризмЖитомирСБУполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США и Германия не готовы предоставлять приглашение Украине в НАТО – СМИ

Генштаб: Враг сосредотачивается на Покровском и Кураховском направлениях

Украина заключила с США меморандум о помощи энергосистеме на $825 млн

Кабмин провел кадровые изменения: Шкрум назначил заместителем министра развития громад

В Днепре арестовали 19-летнего водителя BMW, который совершил ДТП, где погиб ребенок

Псевдоактивист Стахив вышел из СИЗО: сторонники внесли почти миллионный залог

Все новости...
терроризм
В Британии арестовали одного из самых разыскиваемых террористов, которого ФБР искало более 20 лет
Задержали агента РФ, который пытался взорвать наряд полиции в центре Киева
Пожизненный срок получил депутат, который взорвал три гранаты в сельсовете на Закарпатье
Последние новости
02:03
БоксУоррен назвал стратегию, которая поможет Фьюри одолеть Усика
01:36
Каллас призвала ЕС выполнить обещания по военной помощи Украине
00:50
США и Германия не готовы предоставлять приглашение Украине в НАТО – СМИ
23:57
Мандзын первым в истории Украины наденет синий биб лучшего молодого биатлониста
23:55
обновляетсяРоссийские войска атакуют ударными беспилотниками
23:50
Награждение победителей Фестиваля-премии ГРА: рассказываем о новых тенденциях в украинском театре
23:43
Новости экономики 3 декабря: реформа таможни, дата выплаты "тысячи Зеленского", бронирование в "Дії"
23:38
Австрия дает 10 млн евро фонду Всемирного банка по поддержке Украины
23:32
Чай, но наркотик. Что такое кратом и почему его ограничили в Украине
23:20
Генштаб: Враг сосредотачивается на Покровском и Кураховском направлениях
Все новости...
Реклама:
Реклама: