Сибіга: Україна попросила Польщу віддати їй російське консульство у Познані

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна зацікавлена в отриманні від Польщі будинку генконсульства Росії у Познані та вже направила запит про це польській стороні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Деталі: Міністр сказав, що Україна зацікавлена в отриманні в користування приміщення російського генконсульства в Познані, яке звільняється у зв’язку з рішенням офіційної Варшави закрити його.

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Пряма мова Сибіги: "Я вдячний польському колезі за цю пропозицію. Ми вже відправили офіційну ноту польській стороні з відповідним запитом і чекаємо на конкретні деталі".

Більше деталей: Він додав, що у Великопольському воєводстві перебуває чимало громадян України, тож офіційний Київ розглядає Познань як одну з можливих локацій для розширення консульської присутності в Польщі.

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