Сибіга: Україна попросила Польщу віддати їй російське консульство у Познані
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна зацікавлена в отриманні від Польщі будинку генконсульства Росії у Познані та вже направила запит про це польській стороні.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"
Деталі: Міністр сказав, що Україна зацікавлена в отриманні в користування приміщення російського генконсульства в Познані, яке звільняється у зв’язку з рішенням офіційної Варшави закрити його.
Пряма мова Сибіги: "Я вдячний польському колезі за цю пропозицію. Ми вже відправили офіційну ноту польській стороні з відповідним запитом і чекаємо на конкретні деталі".
Більше деталей: Він додав, що у Великопольському воєводстві перебуває чимало громадян України, тож офіційний Київ розглядає Познань як одну з можливих локацій для розширення консульської присутності в Польщі.
Передісторія:
- Нещодавно глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив: якщо Україна звернеться про використання нерухомості, яка звільниться після росіян, для відкриття власної консульської установи у Познані, то Варшава поставиться до цього з "найбільшою симпатією".
- Нагадаємо, у жовтні Польща оголосила про закриття російського консульства в місті Познань через те, що Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території.
- Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Москва відповість на цей крок.
- Тим часом більшість опитаних поляків вважають, що Польща повинна прогнати з країни посла Росії.