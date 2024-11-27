Сибига: Украина попросила Польшу отдать ей российское консульство в Познани
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина заинтересована в получении от Польши здания генконсульства России в Познани и уже направила запрос об этом польской стороне.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"
Детали: Министр сказал, что Украина заинтересована в получении в пользование помещения российского генконсульства в Познани, которое освобождается в связи с решением официальной Варшавы закрыть его.
Прямая речь Сибиги: "Я благодарен польскому коллеге за это предложение. Мы уже отправили официальную ноту польской стороне с соответствующим запросом и ждем конкретных деталей".
Он добавил, что в Великопольском воеводстве находится немало граждан Украины, поэтому официальный Киев рассматривает Познань как одну из возможных локаций для расширения консульского присутствия в Польше.
Предыстория:
- Недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил: если Украина обратится по поводу использования недвижимости, которая освободится после россиян, для открытия собственного консульского учреждения в Познани, то Варшава отнесется к этому с "максимальной симпатией".
- Напомним, в октябре Польша объявила о закрытии российского консульства в городе Познань из-за того, что Россия ведет гибридную войну и осуществляет попытки диверсий на польской территории.
- Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва ответит на этот шаг.
- Между тем большинство опрошенных поляков считают, что Польша должна прогнать из страны посла России.