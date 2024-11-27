Сибига: Украина попросила Польшу отдать ей российское консульство в Познани

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина заинтересована в получении от Польши здания генконсульства России в Познани и уже направила запрос об этом польской стороне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Детали: Министр сказал, что Украина заинтересована в получении в пользование помещения российского генконсульства в Познани, которое освобождается в связи с решением официальной Варшавы закрыть его.

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Прямая речь Сибиги: "Я благодарен польскому коллеге за это предложение. Мы уже отправили официальную ноту польской стороне с соответствующим запросом и ждем конкретных деталей".

Он добавил, что в Великопольском воеводстве находится немало граждан Украины, поэтому официальный Киев рассматривает Познань как одну из возможных локаций для расширения консульского присутствия в Польше.

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