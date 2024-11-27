Кулеба застеріг від сподівань на "мир" із Росією завдяки Трампу

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба застеріг від сподівань на перемир’я між Росією та Україною завдяки майбутнім зусиллям новообраного президента США Дональда Трампа та наголосив, що кремлівський режим продовжує прагнути до своїх початкових цілей.

Джерело: Кулеба в інтерв'ю Politico, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Путін все ще вірить, що може знищити українську державність, знищити Україну як незалежну демократичну країну. І він думає, що він зараз за крок від того, щоб показати слабкість Заходу… Путін одержимий Україною, але знищення України означатиме для нього виконання його великої цілі – показати світу, як Захід неспроможний захищати себе і свої цінності".

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Деталі: Кулеба наголосив, що правитель Росії насправді не зацікавлений у справжніх перемовинах. Кулеба сказав, що не бачить шансу на успіх для планів Трампа "швидко завершити війну", оскільки Путін зараз сподівається виснажити Захід і врешті отримати своє.

За словами ексочільника МЗС України, він не уявляє, як би президент Володимир Зеленський міг погодитися на "мир" з тими вимогами, які точно буде висувати Москва.

"Уявімо, Росія залишає за собою Донбас, Крим, йдеться про відмову України від НАТО. Чи може Зеленський підписати це? Не може, тому що це суперечитиме Конституції. І тому що це означатиме "політичний кінець" для Зеленського", – зазначив він.

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Він також акцентував, що якщо Трамп почне примушувати Україну до переговорів з Росією, радикально обмеживши військову допомогу, ситуація може катастрофічно погіршитись.

"Фронт на Донбасі може посипатись, росіяни опиняться біля передмість Дніпра, Полтави, Запоріжжя… Це буде найнебезпечніший момент для України", – наголосив він.

Кулеба зауважив, що важливо також те, як будуть діяти європейські партнери і наскільки зможуть перекрити нестачу американської зброї.

Він висловив жаль з приводу того, що загалом на Заході ще бракує усвідомлення важливості наслідків війни РФ проти України та чіткого розуміння своєї власної мети.

"Не можна перемогти, коли Росія чітко знає свою стратегічну ціль у війні у всіх деталях, коли Україна знає свою стратегічну ціль, але Захід, без якого Україна не може перемогти, не знає, за що воює. Це справжня трагедія цієї війни", – зазначив Кулеба.

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