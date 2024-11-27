Кулеба предостерег от надежд на "мир" с Россией благодаря Трампу

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предостерег от надежд на перемирие между Россией и Украиной благодаря будущим усилиям новоизбранного президента США Дональда Трампа и отметил, что кремлевский режим продолжает стремиться к своим первоначальным целям.

Источник: Кулеба в интервью Politico, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Путин все еще верит, что может уничтожить украинскую государственность, уничтожить Украину как независимую демократическую страну. И он думает, что он сейчас в шаге от того, чтобы показать слабость Запада... Путин одержим Украиной, но уничтожение Украины будет означать для него выполнение его великой цели - показать миру, как Запад не в состоянии защищать себя и свои ценности".

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Детали: Кулеба отметил, что правитель России на самом деле не заинтересован в настоящих переговорах. Кулеба сказал, что не видит шанса на успех для планов Трампа "быстро завершить войну", поскольку Путин сейчас надеется истощить Запад и в конце концов получить свое.

По словам бывшего главы МИД Украины, он не представляет, как бы президент Владимир Зеленский мог согласиться на "мир" с теми требованиями, которые точно будет выдвигать Москва.

"Представим, Россия оставляет за собой Донбасс, Крым, речь идет об отказе Украины от НАТО. Может ли Зеленский подписать это? Не может, потому что это будет противоречить Конституции. И потому что это будет означать "политический конец" для Зеленского", – отметил он.

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Он также акцентировал, что если Трамп начнет принуждать Украину к переговорам с Россией, радикально ограничив военную помощь, ситуация может катастрофически ухудшиться.

"Фронт на Донбассе может посыпаться, россияне окажутся у пригородов Днепра, Полтавы, Запорожья... Это будет самый опасный момент для Украины", – подчеркнул он.

Кулеба отметил, что важно также то, как будут действовать европейские партнеры и насколько смогут перекрыть недостаток американского оружия.

Он выразил сожаление по поводу того, что в целом на Западе еще не хватает осознания важности последствий войны РФ против Украины и четкого понимания своей собственной цели.

"Нельзя победить, когда Россия четко знает свою стратегическую цель в войне во всех деталях, когда Украина знает свою стратегическую цель, но Запад, без которого Украина не может победить, не знает, за что воюет. Это настоящая трагедия этой войны", – отметил Кулеба.

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