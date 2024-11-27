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По всій Україні оголошували тривогу через ракетну небезпеку

Валентина РоманенкоСереда, 27 листопада 2024, 13:05
По всій Україні оголошували тривогу через ракетну небезпеку
ілюстративне фото Getty Images

По всій території України вдень 27 листопада оголосили повітряну тривогу через загрозу з боку російського винищувача МіГ-31К, який є потенційним носієм аеробалістичної ракети "Кинджал", вона тривала приблизно 18 хвилин.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах

Дослівно: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К.

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Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".

Деталі: За 8 хвилин повітряники повідомили про швидкісну ціль на Чернігівщині і майже одразу закликали киян бути в укриттях.

О 13.21 пролунав відбвій.

повітряна тривога
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