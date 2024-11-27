По всей Украине объявляли тревогу из-за ракетной опасности
Среда, 27 ноября 2024, 13:05
По всей территории Украины днем 27 ноября объявили воздушную тревогу из-за угрозы со стороны российского истребителя МиГ-31К, который является потенциальным носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал", она длилась примерно 18 минут.
Источник: Воздушные силы в соцсетях
Дословно: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К.
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Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".
Детали: Через 8 минут ВС ВСУ сообщили о скоростной цели на Черниговщине и почти сразу призвали киевлян оставаться в укрытиях.
В 13.21 прозвучал отбой.