Прем'єр Роберт Фіцо має стати першим представником Словаччини, який відвідає Росію з офіційним візитом з моменту вторгнення Росії в Україну. Наступного року він поїде до Москви на офіційні урочистості з нагоди завершення Другої світової війни в Європі, які росіяни відзначають 9 травня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Aktuality

Деталі: Фіцо підтвердив у середу в соціальних мережах, що господар Кремля Володимир Путін офіційно запросив його в гості і він "із задоволенням прийняв" запрошення.

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Фіцо має стати першим представником Словаччини, який приїде до Кремля з офіційним візитом з моменту вторгнення Росії в Україну. Інші західні лідери також не їздять до Москви. У липні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Путіним у Москві.

Фіцо підкреслив роль Червоної армії і Радянського Союзу в перемозі над фашизмом і перемозі у жорстокій Другій світовій війні. За його словами, громадяни Словацької Республіки "з благоговінням і повагою згадують всі річниці і події, пов'язані зі звільненням нашої території Червоною Армією в 1944-1945 роках".

Прем'єр-міністр також заявив, що уряд підтримує спадщину боротьби з фашизмом, а також "історичну правду" про Другу світову війну і роль Червоної армії в ній.

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"Саме тому в 2025 році уряд Словаччини візьме на себе організацію кількох заходів, які завершаться травневими святкуваннями перемоги над фашизмом.

У дусі вищесказаного, природно, що я, як прем'єр-міністр Словацької Республіки, надзвичайно зацікавлений в участі в офіційних урочистостях з нагоди перемоги над фашизмом, які відбудуться 9 травня 2025 року в Москві", – додав Фіцо.

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