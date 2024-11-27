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В Україні подекуди очікуються сніг з дощем

Ірина БалачукСереда, 27 листопада 2024, 14:04
В Україні подекуди очікуються сніг з дощем
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

У найближчі дні в Україні очікуються дощ та мокрий сніг, а останній день осені – 30 листопада – прогнозують без опадів.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "28 листопада вночі на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині місцями невеликий сніг, вдень в західних областях дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів; вночі та вранці в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях туман; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, на крайньому заході країни, Одещині та в Криму 5-10° тепла. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с".

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Деталі: У Києві в четвер без опадів, вночі 0°-2°, вдень до 0°+2°, вітер південно-східний, 5-10 м/с. 

 
Погода 28 листопада
Скриншот з meteo.gov.ua

29 листопада у західних, північних та місцями центральних областях дощ та мокрий сніг, температура вночі та вдень від 3° тепла до 4° морозу (на заході та півдні країни вдень 3-8° тепла, на Одещині та в Криму до плюс 12°). Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця.

У столиці в п’ятницю вночі без опадів, 0°+2°, вдень дощ та мокрий сніг, до 2° тепла. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. 

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Погода 29 листопада 
Скриншот з meteo.gov.ua

30 листопада вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів; температура вночі та вдень від 3° тепла до 4° морозу, на заході та півдні країни вдень 3-8° тепла, на Одещині та в Криму до плюс 12°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. 

У Києві в останній день осені вночі місцями невеликий мокрий сніг, 0°+2°, вдень  без опадів, до 2° тепла, вітер південно-східний, 3-8 м/с.

 
Погода 30 листопада 
Скриншот з meteo.gov.ua

погода
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