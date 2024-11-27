В Украине кое-где ожидаются снег с дождем

В ближайшие дни в Украине ожидается дождь и мокрый снег, а последний день осени – 30 ноября –прогнозируют без осадков.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "28 ноября ночью на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине местами небольшой снег, днем в западных областях дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков; ночью и утром в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях туман; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, на крайнем западе страны, в Одесской области и в Крыму 5-10° тепла. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с".

Реклама:

Детали: В Киеве в четверг без осадков, ночью 0°-2°, днем до 0°+2°, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Погода 28 ноября Скриншот с meteo.gov.ua

29 ноября в западных, северных и местами центральных областях дождь и мокрый снег, температура ночью и днем от 3° тепла до 4° мороза (на западе и юге страны днем 3-8° тепла, в Одесской области и в Крыму до плюс 12°). Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица.

В столице в пятницу ночью без осадков, 0°+2°, днем дождь и мокрый снег, до 2° тепла. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

РЕКЛАМА:

Погода 29 ноября Скриншот с meteo.gov.ua

30 ноября ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков; температура ночью и днем от 3° тепла до 4° мороза, на западе и юге страны днем 3-8° тепла, в Одесской области и в Крыму до плюс 12°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве в последний день осени ночью местами небольшой мокрый снег, 0°+2°, днем без осадков, до 2° тепла, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.