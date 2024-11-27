Європарламент затвердив склад нової Єврокомісії і призначив дату початку її роботи
Середа, 27 листопада 2024, 14:23
Європейський парламент на своєму засіданні 27 листопада затвердив новий склад Європейської комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн, сформований після євровиборів у 2024 році та дату початку її роботи з 1 грудня.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Новий склад Єврокомісії затвердили 370 голосами "за". Проти голосували 282 і 36 – утрималися. Нова Єврокомісія почне роботу з 1 грудня.
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European Commission 2024-2029 🇪🇺 pic.twitter.com/nhC7tl1pC1— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 27, 2024
Передісторія:
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- Минулого тижня неофіційно стало відомо, що Європарламент погодився затвердити усіх сімох досі не затверджених кандидатів на посади у нову Єврокомісію, поклавши край багатотижневому глухому куту серед політичних фракцій.
- Суперечки між депутатами точилися, зокрема, щодо кандидатур італійця Раффаеле Фітто, угорця Олівера Варгеї та іспанки Терези Рібери.
- Про те, як готували новий склад Єврокомісії, "ЄвроПравда" розповідала у статті 26 "друзів" Урсули: хто керуватиме у Брюсселі наступні 5 років та на що розраховувати Україні.
- Також у середу фон дер Ляєн пообіцяла, що новий склад Єврокомісії протягом перших 100 днів роботи представить Білу книгу про майбутнє європейської оборони.