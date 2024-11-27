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Європарламент затвердив склад нової Єврокомісії і призначив дату початку її роботи

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловСереда, 27 листопада 2024, 14:23
Європарламент затвердив склад нової Єврокомісії і призначив дату початку її роботи
Фото: Getty Images

Європейський парламент на своєму засіданні 27 листопада затвердив новий склад Європейської комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн, сформований після євровиборів у 2024 році та дату початку її роботи з 1 грудня.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Новий склад Єврокомісії затвердили 370 голосами "за". Проти голосували 282 і 36 – утрималися. Нова Єврокомісія почне роботу з 1 грудня.

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