Європарламент затвердив склад нової Єврокомісії і призначив дату початку її роботи

Європейський парламент на своєму засіданні 27 листопада затвердив новий склад Європейської комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн, сформований після євровиборів у 2024 році та дату початку її роботи з 1 грудня.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Новий склад Єврокомісії затвердили 370 голосами "за". Проти голосували 282 і 36 – утрималися. Нова Єврокомісія почне роботу з 1 грудня.

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European Commission 2024-2029 🇪🇺 pic.twitter.com/nhC7tl1pC1 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 27, 2024

Передісторія: