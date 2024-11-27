Европарламент утвердил состав новой Еврокомиссии и назначил дату начала ее работы

Европейский парламент на своем заседании 27 ноября утвердил новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, сформированный после евровыборов в 2024 году и дату начала ее работы с 1 декабря.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Новый состав Еврокомиссии утвердили 370 голосами "за". Против голосовали 282 и 36 - воздержались. Новая Еврокомиссия начнет работу с 1 декабря.

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European Commission 2024-2029 🇪🇺 pic.twitter.com/nhC7tl1pC1 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 27, 2024

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