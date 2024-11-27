Европарламент утвердил состав новой Еврокомиссии и назначил дату начала ее работы
Среда, 27 ноября 2024, 14:23
Европейский парламент на своем заседании 27 ноября утвердил новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, сформированный после евровыборов в 2024 году и дату начала ее работы с 1 декабря.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Новый состав Еврокомиссии утвердили 370 голосами "за". Против голосовали 282 и 36 - воздержались. Новая Еврокомиссия начнет работу с 1 декабря.
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European Commission 2024-2029 🇪🇺 pic.twitter.com/nhC7tl1pC1— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 27, 2024
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Предыстория:
- На прошлой неделе неофициально стало известно, что Европарламент согласился утвердить всех семерых до сих пор не утвержденных кандидатов на должности в новую Еврокомиссию, положив конец многонедельному тупику среди политических фракций.
- Споры между депутатами велись, в частности, относительно кандидатур итальянца Раффаэле Фитто, венгра Оливера Вархеи и испанки Терезы Риберы.
- О том, как готовили новый состав Еврокомиссии, "ЕвроПравда" рассказывала в статье 26 "друзей" Урсулы: кто будет руководить в Брюсселе следующие 5 лет и на что рассчитывать Украине.
- Также в среду фон дер Ляйен пообещала, что новый состав Еврокомиссии в течение первых 100 дней работы представит Белую книгу о будущем европейской обороны.