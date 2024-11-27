ОП налагодив контакт з можливим представником Трампа по Україні та задумався над заміною Маркарової

Офіс президента знайшов спільну мову Річардом Гренеллом, якого обраний американський президент Дональд Трамп бачить у ролі свого спецпредставника щодо питань російсько-української війни. Також в ОП почали розглядати можливість заміни посла України в США Оксани Маркарової.

Джерело: стаття Української правди "Війна за Трампа і війна з Трампом. Як Зеленський готується до нової реальності"

Деталі: Після останнього візиту президента Володимира Зеленського до США і критики спікера Палати представників Майка Джонсона на адресу посла України Оксани Маркарової між українським посольством і офісом спікера виникла напруга. Сам Зеленський досі ігнорував вимогу Джонсона звільнити Маркарову. Правда, після перемоги Трампа на виборах на Банковій усе ж почали обговорювати таку можливість.

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Не останню роль у цьому зіграли "рекомендації" президенту України від такого собі Ендрю Мака, який у Вашингтоні позиціонує себе як ключовий комунікатор від Зеленського. Це юрист, колишній партнер київської фірми Magisters. Він із 2019-го року зареєстрований як неоплачуваний лобіст Зеленського.

Хоча здобутки на цьому напрямку в "радника" досить скромні, але він має тісний контакт саме в апараті Джонсона. Тож не дивно, що саме він переконує Банкову, що без зміни посла не обійтись.

Якщо до цього дійде, то у Зеленського розглядають кілька кандидатів на заміну, головними з яких є заступник Єрмака Ігор Жовква та чинний посол у Бразилії Андрій Мельник.

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Крім того, як дізналася УП, попри всі труднощі Офіс зумів налагодити певну комунікацію із колишнім послом США у Німеччині та керівником розвідки Річардом Гренеллом. Трамп збирається призначити його спеціальним представником президента США з питань російсько-української війни.

З Гренеллом встановився контакт після зустрічі Трампа й Зеленського восени цього року, на якій ексрозвідник був присутній. З Гренеллом зараз налагоджує зв'язок глава ОП Андрій Єрмак.

Пряма мова одного зі співрозмовників УП в політичній верхівці України: "Якщо поговорити з американцями, то поки що висновок такий: починаємо з чистої сторінки. Наша головна задача зараз нікуди не вляпатись і не тиснути надміру. Бо там біля Трампа дуже багато людей, які, скажемо так, не наші друзі. Тому зараз треба пройти зиму і дочекатись інавгурації, а тоді уже предметно говорити".